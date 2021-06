Uimista ei suositeltu Kuuselan rannalla 24.–28.6. huonon vesinäytetuloksen takia.

Kuuselan uimaranta on avattu jälleen uimareiden käyttöön, tiedottaa Ylöjärven kaupunki. Loppuviikosta otetun vesinäytteen tulos on valmistunut, ja se täyttää sille asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Rannan vesi on siis jälleen uintikelpoista.

Kuuselan rannassa ei suositeltu uimista 24.–28. kesäkuuta huonon vesinäytetuloksen takia. Rannalta 21. kesäkuuta otetussa vesinäytteessä havaittiin liikaa suolistoperäistä E. coli -bakteeria, joka voi aiheuttaa terveyshaittaa.

Ylöjärven kaupunki muistuttaa tämän päiväisessä tiedotteessaan, että eläinten tuominen yleiselle uimarannalle on kielletty järjestyslaissa.