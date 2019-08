Lielahden apteekin historia ulottuu aina vuoteen 1973, jolloin Pispalan apteekki avasi lääkevaraston Lielahteen. 15 vuotta myöhemmin käynnistyi oma liiketoiminta, kun apteekkari Esko Lounasmaa avasi Lielahteen apteekin.

Vaikka kilpailu on sittemmin koventunut alan liikkeiden lisääntyessä, luottavat lähes 1000 asiakasta Lielahden apteekin palveluiden korkeaan tasoon joka päivä.

Kolme vuosikymmentä jatkuneen menestystarinan salaisuutena on asiakaslähtöinen palvelu ja hyvinvoiva henkilökunta. Apteekki kannustaa työntekijöitään kouluttautumaan erityisesti palvelutyössä, ja henkilökohtaisuus on avainsanana asiakkaiden tarpeiden ymmärryksessä.

– Asiakkaiden hyvinvointi on toimintamme kulmakivi. Koulutetun henkilökunnan lisäksi panostamme erityisesti siihen, ettei asiakas koskaan joudu odottamaan palvelua kauaa, kertoo Lielahden apteekin nykyinen apteekkari Kyösti Laitinen toimintaperiaatteistaan.

Laitinen on tehnyt yli 30-vuotisen apteekkarin uransa kolmessa apteekissa ennen siirtymistään Lielahteen elokuussa 2011. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana apteekki on pyrkinyt erottautumaan kilpailijoistaan kasvattamalla erityisosaamistaan. 30 työntekijän joukossa on muun muassa kosmetologi, jalkahoitaja, lääkehoidon arvioinnin asiantuntija sekä astman hoitoon erityispätevyyden hankkinut farmaseutti.

– Suuret toimitilat mahdollistavat laajan tuotteiden esillepanon. Meillä on lääkkeiden lisäksi laaja valikoima muita tuotteita, joiden avulla pyrimme vastaamaan asiakaskuntamme tarpeisiin, selostaa Laitinen.

Taidokkaan ja välittömän henkilökunnan lisäksi asiakasta palvelee viikko sitten avattu, uutuutta hohkaava noutolokero, josta lääkkeet voi hakea jopa apteekin aukioloaikojen ulkopuolella.

– Yksi prioriteeteistamme on se, ettei asiakas joudu jonottamaan. Haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman joustavasti, ja noutolokerikon myötä maksetut tuotteet ovat noudettavissa myös apteekin aukioloaikojen ulkopuolella Prisman edessä sijaitsevasta noutolokerosta, riemuitsee Laitinen.

Apteekilla on myös verkkoapteekki www.apteekki24h.fi. Noutolokerikon myötä apteekkiin tuli etämaksumahdollisuus ilman reseptiä ostettaville tuotteille.

– Kun maailma muuttuu enemmän verkkoon, niin sinne mekin seuraamme. Tämä on alan tulevaisuutta, joten haluamme olla mukana muutoksessa yhdessä asiakkaidemme kanssa, selostaa Laitinen.

Nykyisin alalla laajasti käytössä oleva apteekkirobotti on jo hieman tutumpi apuri apteekkimaailmassa. Lielahden apteekissa robotti on sujuvoittanut palvelua aina siitä saakka, kun apteekki muutti Prisman yhteyteen vuonna 2013. Lääkkeet reseptipisteelle lähettävän robotin työtä voi seurata pienestä ikkunasta Prisman kassojen edessä, ja se tuo iloa erityisesti lapsille, jotka tuijottavat ikkunasta sisään harva se päivä.

Lielahden apteekki täytti pyöreitä vuosia sunnuntaina 25.8. Vuosijuhlan kunniaksi apteekin henkilökunta päätti yhteistuumin järjestää näyttävän synttäriviikon tapahtumasarjan.

Alusta saakka oli selvää, että kolmen vuosikymmenen taivalta halutaan juhlistaa suuresti.

– Päätimme, että jos juhlitaan niin sitten juhlitaan kunnolla, kertoo apteekkari.

Asiakkaita hemmotellaan synttäriviikolla lukuisilla 30 prosentin tarjouksilla. Synttäritarjousten lisäksi apteekki kutsuu asiakkaansa osallistumaan synttäriviikon tapahtumiin. Viikon ajan käynnissä on myös arvonta, jonka onnekas voittaja palkitaan valkoisella Jopolla.

30 prosentin tarjoustuotteiden lisäksi apteekki juhlii pyöreitä vuosiaan loppuviikon tapahtumasarjalla.

Apteekkari Laitinen toivottaa ihan jokaisen tervetulleeksi torstain synttärikahvitukseen, jolla asiakkaita kiitetään klo 10–14.

Perjantaina vuorossa on Lielahtikeskuksen lavalla järjestettävä Apteekki-bingo, jonka palkintoina on apteekin tuotteita. Osallistujille maksuton bingo alkaa klo 12.30.

Lasten lauantaina lapsiperheitä ilahdutetaan ilmapallojen ja tarjoustuotteiden lisäksi onnenpyörällä, josta jokainen osallistuja voittaa pienen palkinnon. Lisäksi Lumikuningatar on ilahduttamassa lapsia lauantaina klo klo 11–13.

Tervetuloa juhlimaan kanssamme!