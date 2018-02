Korkojen nousuun kannattaa varautua viimeistään nyt

Pankit kehottavat nyt ponnekkaasti ihmisiä suojaamaan asuntolainansa korkojen nousulta. Osuuspankkiryhmä tarjoaa korkosuojausta mielellään myös taloyhtiöiden lainoihin. OP Tampereen Ylöjärven konttorissa korkosuojauksesta puhutaan asiakkaiden kanssa päivittäin.

Korkosuojauksen eli korkokaton sai maanantaina Osuuspankista 10 vuodeksi noin 1,6 prosentin kokonaiskorolla.

– Tämä takaa sen, että asiakkaan kokonaiskorko ei nouse tuon 10 vuoden aikana yli 2,37 prosentin. Korkokaton hinta perustuu päivittäiseen markkinatilanteeseen ja hinta määräytyy asiakkaalle aina korkokaton tekohetkellä, OP Tampereen Ylöjärven konttoria vetävä asiakkuusjohtaja Katriina Raami kertoo.

OP Tampereen toimitusjohtaja Mikko Rosenlund muistuttaa, ettei korkotaso pysyne tulevaisuudessa niin alhaisena kuin se nyt on.

– Korkosuojauksen tekeminen on järkevää erityisesti silloin, kun puhutaan pitkistä jopa 20–25 vuoden laina-ajoista. Toki se kannattaa tehdä myös lyhyempi-aikaisiin lainoihin.

Suojauksen hinta riippuu pitkistä viitekoroista. Yhdysvalloissa kymmenen vuoden korko on jo lähtenyt nousuun ja Eurooppa seuraa tässä asiassa perässä.

– On halvempaa ottaa korkosuoja kuin odottaa korkojen nousevan, Rosenlund toteaa.

Hän muistuttaa, että myös asuntoyhtiöiden kannattaa harkita korkosuojauksen ottamista yhtiölainalle.

– Talon omistajan, myyjän ja ostajan kannalta on etu, että yhtiölainalla on halpa kiinteäkorkoinen luotto. Pitää muistaa, että yhtiölainat ovat tänä päivänä aika isoja. Yhtiölainan osuus voi olla jopa 60–70 prosenttia kiinteistön velattomasta myyntihinnasta. Sekin kannattaa huomioida, että korkosuojauksesta huolimatta talo-yhtiön omistaja voi lyhentää lainaa ylimääräisesti ilman kuluja, Rosenlund selvittää.

– Haluamme ehdottomasti auttaa asiakkaitamme turvautumaan koronnousulta. On meidän velvollisuus kertoa tästä mahdollisuudesta, Katriina Raami lisää.

Historian paras tulos

Koko OP Tampereen viime vuoden vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 5,4 prosenttia 36,2 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin tulos oli 34,3 miljoonaa euroa. Viime vuoden tulos on pankin historian paras. Kasvua oli erityisesti talletuksissa (7,9 prosenttia), palkkiotuotoissa (4,5 prosenttia) ja rahoitustoiminnassa (4,1 prosenttia).

– Asiakasliiketoimintamme 6,6 prosentin kasvu on hurja luku. Asiakasvaramme kasvoivat peräti yhdeksän prosenttia. OP Tampere on vetovoimainen markkinajohtaja paitsi tuloksen myös asiakastyytyväisyyden osalta, toimitusjohtaja Mikko Rosenlund sanoo.

Pankin tuloksesta palautui omistaja-asiakkaille bonuksia yhteensä 12,1 miljoonaa euroa. OP Tampereen omistaja-asiakkaiden määrä kipusi viime joulukuussa yli 100 000 henkilön. Uusia asiakkaita OP Tampere sai viime vuonna 8 636. Määrä on pankin historian toiseksi suurin.

OP Tampere on alueellaan markkinajohtaja 44 prosentin markkinaosuudella.

Ylöjärvi kasvussa mukana

OP Tampereen vanavedessä myös pankin Ylöjärven konttorilla meni viime vuonna lujaa. Ylöjärven konttori sai noin 550 uutta asiakasta, joista reilut 250 on uusia omistaja-asiakkaita.

Uusia asuntolainoja Ylöjärven konttorissa myönnettiin 24,4 miljoonaa euroa. Kulutusluottoja yritysluotot mukaan luettuna myönnettiin 45 miljoonaa euroa. Konttorin luottokanta kasvoi 2,1 prosenttia ja talletuskanta kuusi prosenttia.

– Meillä on selvästi imua uusasiakashankinnassa. Haluamme näkyä Ylöjärvellä ja olla mukana monessa toiminnassa. Meillä on tunne siitä, että asiakkaat ovat meistä kiinnostuneita. Lisäksi konttorimme tarjoaa palveluita laajasti ja joka päivä. Se on kilpailuetu, OP Tampereen Ylöjärven konttoria johtava Katriina Raami sanoo.

Asunnot ja vakuutukset kävivät kaupaksi

Myös OP-Kiinteistökeskuksen asuntokauppa oli viime vuonna hyvässä iskussa. Yhtiön asuntoluottokanta kasvoi 3,4 prosenttia.

OP-Kiinteistökeskuksen välittäjien tekemät kaupat kasvoivat viime vuonna 11,7 prosenttia. Kasvu tuli pääosin uusien asuntojen kaupasta, joka kasvoi peräti 51,6 prosenttia. Käytetyn asunnon kauppoja oli 3,1 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Käytettyjen asuntojen kaupan kasvua hidasti tarjonnan hiipuminen.

Myös OP Vakuutuksen vakuutusasiakkaiden määrän kasvu jatkui. OP Vakuutuksen ja OP Tampereen yhteisten asiakkaiden määrä oli joulukuun lopussa 104 824. Tämä on 3 071 asiakasta enemmän kuin vuotta aiemmin.