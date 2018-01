Alkuperäiset, Tove Janssonin piirtämät muumit tulevat kylään Leija-kirjastoon.

Ainoat alkuperäiset muumit seikkailevat Leijassa ensi maanantaista lähtien. Tervehdys Muumilaaksosta -näyttelyssä on 15 digigrafiakopiota Tove Janssonin piirroksista, jotka on alun perin julkaistu kirjoissa Taikurin hattu, Muumipapan urotyöt ja Muumilaakson marraskuu.

Kuvien yhteydessä on niihin liittyviä kirjojen tekstejä, joten näyttelyssä kävijöiden kannattaa varautua lukemaan sen jälkeen koko kirjat.

– Toivottavasti kaikenikäisissä ja -kokoisissa herää kuvien välityksellä uteliaisuus ja into päästä matkalle oikeaan Muumilaaksoon, joka löytyy Tove Janssonin kirjoista. Samalla näyttely on maistiainen maailman ainoasta, Tampere-talossa toimivasta Muumimuseosta, aluetaidemuseon amanuenssi Marja-Liisa Linder kertoo.

Muumipiirroksia kannattaa tulla ihailemaan koko perheen voimin, sillä muumi-into ei katso ikää.

– Muumeissa on jotain hyvin yleisinhimillistä ja tärkeää, joka jaksaa kietoa pauloihinsa yhä uudet sukupolvet. Melkein kaikilla suomalaisilla on jokin suhde muumeihin, Muumimuseon museolehtori Minna Honkasalo arvioi.

Kirjailijan alkuperäispiirrokset ovat kirjojen kansikuvia lukuun ottamatta mustavalkoisia, mikä on japanilaisiin animaatiohahmoihin tottuneille lapsille ja nuorille aikuisillekin hämmentävä yllätys ja jatkuva ihmetyksen aihe.

– Muumeista on moneksi. Niistä on tehty animaatioita, teatteria ja oopperaa. Parhaillaan on tulossa uusi animaatioversio, Minna Honkasalo kertoo.

Bonuksena näyttelyssä on esillä Tove Janssonin omakuvaluonnos, jonka hän on piirtänyt omaelämäkerrallisen Kuvanveistäjän tytär -kirjan kantta varten. Se sopii hyvin muumipiirrosten joukkoon.

– Omakuvassa kirjailija on itsekin kuin vaaleahiuksinen Pikku Myy, museoamanuenssi Marja-Liisa Linder myhäilee.

Alun perin Tove Janssonin satavuotisjuhlavuoden kunniaksi koottu digigrafiakopioiden kattaus on matkustanut Pirkanmaalla vuodesta 2014.