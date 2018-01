Kouluruoka paremmaksi

Liian monissa uutisissa ja oppikirjoissa kehutaan kouluruoan olevan monipuolista ja ravitsevaa. Näin tällaisen tekstin jopa terveystiedon kirjassa, jossa sanottiin kouluruoan olevan päivän tärkein ateria, ja että sitä pitää syödä kunnolla.

On kuitenkin vaikeaa syödä koulussa ravitsevasti ja monipuolisesti, kun vähintäänkin kahtena päivänä viikossa on keittoa tai puuroa. Jonain viikkona voi olla jopa kaksi kertaa keittoa ja kerran puuroa.

Puuroa kuuluisi syödä aamupalalla, eikä sen missään tapauksessa pitäisi olla päivän pääruoka. Koulun keitotkaan eivät ole yhtään parempia, koska ne sisältävät yleensä noin 80 prosenttia perunaa, 15 prosenttia porkkanaa ja loput jauhelihaa tai nakkeja.

Pahin kaikista on kasvissosekeitto, joka muistuttaa vauvan velliä. Vain kaksi tai kolme kertaa viikossa on ”kunnon” ruokaa, jossa on erikseen perunaa tai riisiä, lihaa tai kalaa ja salaattia. Tällöin jää monenakin päivänä nälkäiseksi.

Ei maksaisi paljon vaivaa, jos joka päivä kouluun saataisiin kunnon ruokaa? Ei kaikkien tarvitse pitää siitä, mutta jos siitä menisi edes nälkä, niin jaksaisi vielä monta tuntia.

Kouluruoan puutteiden takia moni oppilas voi olla väsynyt ja nälkäinen koko päivän, eikä jaksa keskittyä tunnilla. Jos kouluruokaan panostettaisiin ja käytettäisiin vähän enemmän rahaa, niin oppilaat olisivat taas virkeitä ja jaksaisivat keskittyä.

Jos käytettäisiin muutama sentti enemmän jokaisen oppilaan kouluruokaan, niin kaikki jaksaisivat paremmin eikä keittäjien tarvitsisi kuunnella niin paljon valitusta. Siitä olisi siis kaikille hyötyä.

PYRY PARVIKKO, 8 B

Ylöjärven Yhtenäiskoulu