Lemmikin oloa voi helpottaa kodin äänillä ja rauhoittavilla tuotteilla

Uusi vuosi on osalle koirista rakettipainajainen

Vuodenvaihde on stressinaihe monessa koiraperheessä, sillä rakettien pauke ja haju saattavat laukaista koirassa vahvan paniikkireaktion. Osa omistajista lähteekin kodeistaan esimerkiksi mökille, jotta koiran ei tarvitsisi pelätä. Toiset lievittävät lemmikkiensä pelkoa kotikonstein tai eläinlääkärin määräämillä rauhoittavilla lääkkeillä.

Neljä- ja kuusivuotiaat Magda ja Alex ovat rescuekoiria, jotka Tiina Paavilainen on adoptoinut miehensä kanssa kyproslaiselta koiratarhalta.

Molemmat koirat ovat reippaita ja ystävällisiä, eivätkä ne ole säikkyjä taustoistaan huolimatta.

Vuodessa on kuitenkin yksi päivä, joka ajaa koirista Alexin totaaliseen paniikkiin.

– Uusi vuosi on päivistä pahin. Käymme ulkona viimeisen kerran ennen kuin kello lyö 18. Sitten linnoittaudumme kotiimme ja koitamme lievittää koiran olotilaa rakettien paukkeen keskellä, Paavilainen kertoo.

Hänen mukaansa Alex-koiran käytös muuttuu levottomaksi heti, kun se kuulee ensimmäisten rakettien paukahdukset. Ahdistuneisuudesta kielivät ininä, läähätys, vapina ja jatkuva ravaaminen paikasta toiseen.

– Emme tiedä, mistä paukkuarkuus on saanut alkunsa. Myös kova sateen ropina ja ukkonen tekevät koirasta levottoman, mutta eivät siinä mittakaavassa kuin raketit, hän toteaa.

Rauhoittavat tuotteet saattavat auttaa

Paavilaiset ovat etsineet sopivia keinoja paukkuaran koiransa ahdistuneisuuden lievittämiseen. Uutena vuotena pariskunnan kotona pauhaavatkin kaikki kodinkoneet, tv ja radio, jotta rakettien ääntä saataisiin vaimennettua.

– Rakettien ääni ei ole kuitenkaan ainoa asia, jota koira pelkää. Ne haistavat myös raketeista tulevan savun ja rikin käryn, Paavilainen huomauttaa.

Niinpä Alex saa pukea päällensä myös rauhoittavan manttelin, thundershirtin, josta koira on saanut aiemmin helpotusta ahdistukseensa.

– Mantteli asettuu tiukasti koiran ympärille, ja sen tarkoituksena on luoda hellä paine, joka rauhoittaa koiraa ja luo turvallisuuden tunnetta.

Myös omistajan käytöksellä on väliä

Alexille on kokeiltu aiemmin myös rauhoittavaa haihdutinta, josta ei tuntunut olevan juurikaan apua. Nyt Paavilainen on hankkinut rauhoittavaa luontaistuotetta, jonka tehoa kokeillaan tulevana sunnuntaina.

– Kaikki keinot on otettava käyttöön. On kamalaa katsella vierestä, kun toinen on paniikista aivan sekaisin.

Paavilainen pitää tärkeänä myös sitä, että paukkuaran koiran omistaja pysyy itse rauhallisena, eikä hyysää ahdistunutta koiraa. Omistaja voi lisätä koiran turvallisuuden tunnetta esimerkiksi piilopaikkojen avulla.

– Me teemme Alexia varten muutamia piilopaikkoja pitkin asuntoa ja käyttäydymme itse aivan normaalisti, emmekä huomioi koiraa liiaksi. Aamuun mennessä koira onkin jo yleensä palautunut stressistä, hän sanoo.