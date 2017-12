Tuleeko Tonttupolusta perinne?

Kurun aktiivit ovat ideoineet ja toteuttaneet uuden joulutapahtuman. Tonttupolku kulkee Kurun ulkomuseon maisemissa ja Keihäslahden vanhan koulun tiloissa.

Joulupukki on jo liikkeellä. Perjantaina hän piipahtaa Kurun museoalueella. Poroja pukki ei ole luvannut ottaa mukaansa – vaan tällä kertaa lampaita. Ne tykkäävät silittelystä.

Tontut hyörivät pitkin tapahtuma-aluetta. Partiolaistontut tuovat mukanaan lautoja, nauloja ja vasaroita: he innostavat ja opastavat lapsia pienten puutöiden tekoon.

Vanhan koulun tiloissa on samalla myyjäiset, joista voi ostaa paikallisten tekemiä käsitöitä. Myös Kurun urheilutalo on auki, ja siellä on tontturata sekä kahvio.

Tonttupolku-niminen tapahtuma toteutuu nyt ensimmäisen kerran. Monessa mukana oleva luokanopettaja Jaana Tiura kertoo, että Anja Honkanen ja Ahti Nieminen olivat jo pitkään havitelleet tunnelmallista joulupukin maata ulkomuseon maisemiin.

– Totesimme yhdessä, että vanhaa koulua ja idyllistä museomaisemaa hyödynnetään talviaikaan harmillisen vähän. Sehän sopisi joulumaan miljööksi kuin unelma, Jaana Tiura kertoo.

Kolmikko sai mukaansa muitakin innokkaita. Tapahtuman järjestävät kaupungin kulttuuripalvelut, vanhempainyhdistys KiVa, Kurun kontiot ja ravintola Vänrikki.

– Toivottavasti lumi pysyy maassa, jotta ilta olisi erityisen tunnelmallinen. Ja toivotaan, että Tonttupolusta tulee perinne, Jaana Tiura sanoo.

Hän ideoi, että ensi vuonna myös Kurun joulunavaus voisi siirtyä museon maisemiin.