Kirjoituskilpailussa upea anti

Voittajakirjoitus

Minun Suomeni

Kuvailen päivääni ja asioita, jotka ovat minulle tärkeitä juuri Suomessa.

Herään aamulla ja tiedostan, että olin voinut nukkua rauhassa, koska täällä ei ole sotia tai muuta kamalaa. Syön aamupalan, joka on kunnollinen toisin kuin esimerkiksi kehitysmaissa. Syön ruisleipää, joka on perinteinen suomalainen leipä sekä juon maitoa. Tiesitkö muuten, että missään muualla maailmassa ei juoda yhtä paljon maitoa kuin Suomessa?

Lähden kouluun, josta ei tarvitse erikseen maksaa. Suomi oli ensimmäinen maa, joka aloitti ilmaisen kouluruokailun. Se pätee yhä tänä päivänä. Koulussa on hyvin koulutetut opettajat sekä muu henkilökunta. Tuntimme aiheena oli jokamiehenoikeudet, koska se on hyvää ja tärkeää tietoa. Kouluni loppui ja lähdin kotiin. Matkalla alkoi satamaan lunta. Lumi on jääkiteiden muodostama kuohkea aine. Sitä sataa Suomessa talvella ja se on useimmiten valkoista.

En joudu töihin. Voin käydä koulua rauhassa ja minulla on lasten oikeudet turvaamassa elämääni, mutta kaikkialla maailmassa ei ole lasten oikeuksia. Kodissani on kunnon katto ja seinät, juokseva vesi ja toimiva sähkö. Useimmissa kodeissa ympäri Suomea näin on.

Istahdan lukemaan kirjaa, jossa kerrotaan Suomen kansalliseläimistä. Kansallislintu on joutsen ja kansallispuu on koivu. Syön samalla salmiakkia, joka on suomalainen herkku. Sitä ei ole hirveästi muualla maailmassa. Teen läksyt, joka on "työni".

Menen illalla saunaan. Se on hyvin tyypillinen suomalainen asia. Sauna on kuin kuuma huone. Sen jälkeen pesen hampaani hammasharjalla, jonka sain eilisestä hammastarkastuksesta. Terveydenhuollosta ei peritä suurta maksua Suomessa. Menen nukkumaan turvallisella ololla, mutta olen siitä myös kiitollinen.

SIIRI ESKELINEN