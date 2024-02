POK:n edustajiston vaalit käydään ensimmäistä kertaa suorana henkilövaalina

Pirkanmaan Osuuskauppa seuraa trendiä, jossa osuuskaupat siirtyvät edustajiston vaaleissa suoraan henkilövaaliin. Nyt 4.3. – 20.3. pidettävissä edustajiston vaaleissa POK:n runsaat 220 000 jäsentä äänestävät ensimmäistä kertaa jäsenalueittain suorassa henkilövaalissa. Pirkanmaan Osuuskaupan S-vaalilautakunnan puheenjohtaja Timo Rajala odottaa mielenkiinnolla kokemuksia uudesta käytännöstä.

Moni pirkanmaalainen on hieraissut silmiään nähdessään, että tämänkertaisissa edustajiston vaaleissa on vain 198 ehdokasta. Hyvässä muistissa on viimeiset vuonna 2020 käydyt osuuskauppavaalit, joissa oli ennätykselliset 431 ehdokasta.

Pirkanmaan Osuuskaupan edustajistossa on 60 paikkaa. Ne jakaantuvat kolmelta jäsenalueelta valittavien kesken. Jäsenalue 1:ltä valitaan 10, jäsenalue 2:lta 21 ja jäsenalue 3:lta 29 varsinaista edustajaa.

Jäsenalue 1:een kuuluvat Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Jämijärvi, Jämsä, Karvia, Kihniö, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Parkano, Ruovesi, Virrat ja Ylöjärvi.

Jäsenalue 2:n muodostavat Akaa, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Pälkäne, Sastamala, Urjala, Valkeakoski ja Vesilahti.

Jäsenalue 3 on Tampereen kaupunki.

Edustajiston vaalissa asiakasomistajat äänestävät edustajistoon jäsenet omalta jäsenalueeltaan. Jäsenalueiden ulkopuolella asuva asiakasomistaja voi äänestää ketä tahansa ehdokasta.

POK:n S-vaalilautakunnan ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Rajala on yllättynyt edustajistoon pyrkivien määrän tuntuvasta pienentymisestä.

– Ehdokasmäärä putosi neljän vuoden takaisesta yli puolella. Muutos on iso, Rajala sanoo.

Rajala etsii syytä laantuneeseen kiinnostukseen ehdokkuutta kohtaan uudesta vaalitavasta.

– Pirkanmaan Osuuskauppa on seurannut muita maakunnallisia osuuskauppoja, jotka jo kymmenen viime vuoden aikana ovat siirtyneet suoraan henkilövaaliin. Nythän jäsenet äänestävät suoraan haluamaansa ehdokasta. Entisessä vaalikäytännössä äänet menivät kullekin listalle, Rajala avaa.

Maassamme on 19 osuuskauppaa, joista peräti 12 osuuskaupassa suora henkilövaali on käytössä edustajistoa valittaessa.

– Parhaillaan kaksi osuuskauppaa keskustelee siirtymisestä suoraan henkilövaaliin, Rajala kertoo.

Rajala muistuttaa, että edustajiston vaaleissa on ollut yleisenä ilmiönä ehdokkaiden määrän vähentyminen.

Ehdotus tuli kentältä

Timo Rajala korostaa, että aloite edustajiston vaalin muuttamisesta suoraksi henkilövaaliksi tuli jo kolme vuotta sitten osuuskauppavaaleissa mukana olleilta ehdokkailta ja jäsenistöltä.

– Pirkanmaan Osuuskaupan edustajiston vaaleissa ei ole perinteisesti oltu liikkeellä puoluepoliittisin tunnuksin, vaikka monet ehdokkaat ovat olleet politiikasta tunnettuja henkilöitä. Politiikka ei näy osuuskaupan päätöksenteon arjessa, Rajala teroittaa.

Rajalan mukaan moni uudistusta ehdottanut koki, että aikaisempi käytäntö oli turhan hankala byrokraattisuudessaan.

– POK:n edustajisto, hallintoneuvosto ja toimiva johto käsittelivät muutosajatusta monta kertaa. Asiasta on käyty seikkaperäiset keskustelut. Suora henkilövaali otettiin lopulta käyttöön täysin yksimielisellä päätöksellä, Rajala painottaa.

Äänioikeutettuja runsaat 220 000

Pirkanmaan Osuuskaupassa odotetaan innokkaasti, vaikuttaako suora henkilövaali jäsenten äänestyshalukkuuteen.

– Päätoiveeni on, että jäsenet käyttäisivät nyt sankoin joukoin äänioikeuttaan, Timo Rajala vetoaa.

Rajala soisi, että äänestysprosentti nousisi pitkälti yli 30:n. Tällainen tulos toisi legitimiteettiä, olemassaolon oikeutusta.

Äänestäminen on helppoa. Jäsen voi kirjoittaa ehdokkaansa numeron paperiin ja postittaa lippunsa perinteisessä kirjekuoressa. Toisena vaihtoehtona on sähköinen äänestäminen. Sekin on jo tuttu käytäntö aikaisemmista vaaleista.

Rajala muistuttaa, että edustajistolla on tärkeä rooli osuuskuntamuotoisessa yrityksessä.

– Edustajiston jäsenten on oltava kiinnostuneita oman osuuskaupan ja sen laajan palveluverkoston kehittämisestä. Millaisia uudistuksia ja muutoksia halutaan? Meillä on paljon hyviä esimerkkejä, joihin on tartuttu edustajistosta lähteneen aloitteen tai idean pohjalta. Myös yksittäinen omistaja voi saada kehitystyön käyntiin, Rajala toteaa.

Rajala vertaa edustajiston asemaa tyypillisen osakeyhtiön yhtiökokouksen rooliin. Edustajisto tekee isot linjaukset.

Rajala on toiminut liki 20 vuotta Pirkanmaan Osuuskaupan hallinnossa. Hänen mielestään POK:ssa edustajisto, hallintoneuvosto, johtoryhmä, operatiivinen johto sekä koko henkilökunta reagoivat osuuskaupan toimintaan liittyviin asioihin hyvin herkästi.

– Kyse on rakentavasta keskustelukulttuurista. Toiminnalle on tunnusomaista pitkäjänteisyys.

POK sammuttaa viimeisenä valot

Pirkanmaan Osuuskaupalla on 114 liikepaikkaa. Timo Rajala sanoo, että osuuskauppa on varmasti monessa kuntakeskuksessa viimeinen, joka sammuttaa valot.

Rajalan mukaan 23 kunnan muodostaman Pirkanmaan palvelut ovat tulevaisuudessa paljon puheena. Hän viittaa muun muassa Pirkanmaan hyvinvointialueen ratkaisuihin sulkea sote-palvelujen toimipaikkoja.

– Se, että kauppa on ja pysyy, vaatii kovaa työtä. Tulevaisuusorientaation on oltava vahvasti jokaisessa päivässä kaikessa tekemisessä. Jokainen päivä on ansaittava, Rajala teroittaa.

Edustajiston vaalien kaikki ehdokkaat on julkaistu lehtemme verkkosivuilla.

MATTI PULKKINEN