Kuka, mitä ja missä? Testaa uudenvuoden tietovisassa, mitä muistat menneestä vuodesta Ylöjärvellä

10. Ylöjärvellä on tavattu karhuja ennenkin, mutta syksyllä sellainen kuvattiin taajamassa. Mikä taajama oli kyseessä?



a) Siltatie

b) Asuntila

c) Veittijärvi

11. Vuoden 2022 verotiedot julkistettiin marraskuussa. Kuka oli Ylöjärven tulokuningas?



a) Risto Käkelä

b) Jani Käkelä

c) Jani Harama