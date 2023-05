Vanha Jutilan kaupan kiinteistö Metsäkylässä herätettiin henkiin: Miia Heiskanen ryhtyi kukkakauppiaaksi tehtyään pitkän uran ”paperinpyörittäjänä”

Metsäkylän vanha kauppapaikka ja useamman vuoden tyhjillään ollut Paavonpolku 1:n kiinteistö on saanut uutta elämää, kun tiloissa avasi vappuna kukkakauppa Puutarhurin putiikki. Kauppias sanoo, että kukkkakauppa ei ole vielä läheskään valmis, sillä nyt tunnustellaan, mitä asiakaskunta kaipailee.

Metsäkylässä Paavonpolulla 1960-luvulla sijainnut Jutilan kauppa oli Miia Heiskaselle tuttu paikka lapsuudessa. Heiskanen muistaa, että Metsäkylään tultiin kaupoille Vaasantien toiselta puolen yhdessä mummun siskon kanssa.

– Mummun sisko ja hänen miehensä olivat talkkareina Topintuvalla. Tulimme tänne talvella potkukelkalla alikulkua pitkin ostelemaan kiiltokuvia.

Vanha kauppakiinteistö on piirtynyt Heiskasen mieleen rakennuksena, jolla oli merkittävä asema Metsäkylässä. Toimihan samassa osoitteessa myöhemmin myös Siwa, joka sulki ovensa vuonna 2017. Tämän jälkeen kiinteistö seisoi vuosia tyhjillään.

Heiskasta kiinteistön kohtalo kaihersi.

– Tykkään vanhoista rakennuksista ja tämä talo on ollut mielestäni aina jotenkin kauhean suloinen. Rakennuksella on myös hieno historia ja se on ollut aina tärkeä kauppapaikka kyläläisille.

Mielen kaiherrusta ei helpottanut se, että Heiskasen yksi suuri unelma on ollut oman kukkakaupan pitäminen.

Veri veti kasvien luokse

Vuorentaustalainen Miia Heiskanen on tehnyt pitkän uran siivouspalvelualan esimiehenä, minkä jälkeen hän kouluttautui kukka- ja kukkakaupanalan puutarhuriksi. Hän päätyi kuitenkin tarjouslaskijaksi ensin kiinteistönhuoltoon ja tämän jälkeen Ylöjärven kaupungille palveluesimieheksi.

Kaikesta huolimatta veri on vetänyt aina kasvien luokse.

– Paperinpyörittelijälle kasvien kanssa pelaaminen on aivoja nollaavaa tekemistä. Oma pihani on aivan vimpan päälle, ja nautin aivan suunnattomasti myös siitä sotkusta, jonka puutarhahommat aiheuttavat. Nyppiminen, lakaiseminen ja tavaroiden siirtely on ihanaa, Heiskanen sanoo.

Pihatöiden lisäksi Heiskanen harrastaa myös erilaisia viherkasveja, ja aikaisemman koulutuksen ansiosta hän hallitsee myös leikkokukat ja erilaiset sidonnat.

Vähän kuin kohtalon sanelemana Paavonpolku 1 päätyikin viime vuonna Heiskasen perheen omistukseen, ja unelmien toteuttaminen saattoi alkaa.

Asiakkaat ovat tsempanneet

Vappuna Metsäkylän vanhan kauppapaikan valtaviin ikkunoihin syttyivät jälleen valot, kun Puutarhurin putiikki aukaisi ovensa. Vihreä kasvien loisto kantautuu ikkunoista pitkälle, mikä on herättänyt myös monen ohikulkijan mielenkiinnon. Myös tämän haastattelun aikana putiikissa poikkeaa paikallisia, jotka ihastelevat kiinteistön eloon herättämistä.

– Kaikki ovat nostalgisoineet Jutilan kauppaa ja olen saanut valtavasti tsemppiä yrittämiseen, Heiskanen kiittelee ja sanoo, että hän on yllättynyt vastaanotosta todella positiivisesti.

Millaisen putiikin metsäkyläläiset ovat kylälleen sitten saaneet?

Heiskanen esittelee vielä keskeneräistä liiketilaansa, jossa on tällä hetkellä myynnissä on muun muassa viherkasveja, kuten araliaa, heligoniaa, palmuvehkaa sekä tyräkkejä ja kaktuksia. Hyllyjä koristavat myös kauniit orkideat ja erilaiset suojaruukut ja sisustustilpehööri.

– Ja tietysti putiikin nimi velvoittaa siihen, että täältä on saatavissa myös lapioita ja pieniä kastelukannuja, Heiskanen huomauttaa.

Tulevaisuudessa käsityöpajoja?

Eikä kukkakaupassa pidä unohtaa leikkokukkia. Myymälän perällä sijaitsee kaappi, jossa on tarjolla monenlaista leikkokukkaa auringonkukista neilikoihin. Niistä Heiskanen loihtii perinteisiä kimppuja, asetelmia ja surutilauksia ja hautalaitteita.

Sidonnoissa häntä viehättävät erilaiset luonnonkukat, mikä on peruja vanhasta työpaikasta Ikaalisten Varpukasta.

– Luonnonkukat tuovat kimppuihin luonnollisuutta ja persoonallisuutta. Minua kiinnostaa myös leikkokukkien, kuten astereiden tai leikkovihreiden, kasvattaminen itse avomaalla.

Heiskasen yksi haave on, että putiikki voisi toimia tulevaisuudessa paikkana, jonne ihmiset pääsevät kokoontumaan yhdessä tekemään käsillä. Hänellä on myymälässä tila, joka mahdollistaisi monenlaisen askartelun.

– Minulla on täällä isot määrät esimerkiksi kuivattuja kukkia. Haluaisin, että täällä kokoonnuttaisiin yhdessä ja heitettäisiin ilmoille lennokkaita ajatuksia, joita sitten toteutettaisiin. Eli kaikki käsitöistä kiinnostuneet, tulkaa ideoimaan!