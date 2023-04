Aurinko paistaa autokauppaankin – Autolähde luottaa kiinalaisiin täyssähköautoihin

Korkeiden korkojen aikana isoja hankintoja mielellään lykätään. Jokakeväistä autokuumetta eivät korotkaan täysin ehkäise – sula asfaltti ja auringonpaiste ovat sesongin parhaat myyntimiehet. Keväästä halutaan nauttia ja mielellään uuden auton ratissa.

Ylöjärven kaupungin tämänvuotinen elinkeinopalkinnon saaja Autolähde on 12-vuotias yritys Vaasantien varrella Teivossa. Sen kolmikymppinen toimitusjohtaja Henri Mäkelä on tehnyt autokauppaa lukiolaispojasta asti. Talossa tiedetään jo hyvin, että hiljaista aikaa seuraa aina kiivaampi sesonki ja aurinko saa puhelimet pirisemään.

– Vaikka aika on ehdottomasti haastava, auringonpaiste lisää yhteydenottoja. Pitkän talven jälkeen kevät nostaa pintaan halun nauttia elämästä ja vaihtaa autoa. Autokaupoilla tuunteet ovat vahvasti mukana, Mäkelä tietää.

– Toki tänä keväänä joku voi vaihtaa myös halvempaan. Jos inflaatio on vetänyt oman talouden kovin tiukalle, helpotusta voidaan etsiä auton kuukausimaksuista.

Vaikka asiakkaiden kukkaron nyörit ovat tiukalla, Mäkelä ei ole tulevaisuudesta huolissaan. Mitä pidempään investointeja lykätään, sitä isompi kysyntä purkautuu, kun padot lopulta aukeavat.

Autokauppiaalla taloudelliset puskurit ovat usein kirjaimellisesti autoissa. Kovin tuulisina aikoina olisi tietysti hyvä, jos puskureita olisi muuallakin kuin myyntihallissa.

Markkinat myllerryksessä

Viime vuosina puhureita on riittänyt. Korona pysäytti kaupanteon hetkeksi mutta satoi lopulta autokaupan laariin, kun ihmiset siirtyivät julkisista kulkuneuvoista omiin autoihin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekoitti palettia huolella, kun polttoaineiden hinnannousu ylikuumensi sähköautojen markkinat, tuli komponenttipulaa ja toimitusvaikeuksia. Dieselautojen myynti tyssäsi lähes kokonaan.

– Sähköautojen ja hybridien myynti lähti syksyllä pahasti laukalle. Nyt touhuun on tullut vähän järkeä eli sähköautoja myydään edelleen hyvin, mutta tilanne on tasaisempi. Dieselilläkin voi taas ajaa, Mäkelä kuvaa nykytilannetta.

Sähkön hinnan pomppiminen hämmensi soppaa entisestään. Ennen kustannustietoisen autolijan valinta oli helppo: jos ajoit paljon, kannatti hankkia dieselauto, jos vähän, bensa-auto tuli halvemmaksi. Nyt kuluttaja ei enää tiedä, millainen auto olisi fiksua hankkia. Euroistaan tarkka autoilija odottaa, että sähköautojen hinnat laskevat tai akkujen kantama pitenee.

– Sähköautojen yleistymistä on jarruttanut se, että ne ovat melko kalliita. Käytettyjen sähköautojen saatavuus kuitenkin kasvaa koko ajan. Lähivuosina sähköllä ajaminen tulee lähes kaikkien ulottuville, Henri Mäkelä arvioi.

Sähköisiä jakeluautoja

Autolähde Oy on varautunut sähköautojen voittokulkuun kiinalaisilla Maxus-täyssähköautoilla. Niistä odotetaan isoa myynnin kasvua etenkin hyötyautopuolella, sillä Maxuksella on kattava pakettiautomallisto ja jopa Euroopan ensimmäinen täyssähköinen pick up -malli.

– Ensimmäiset Maxukset tulivat Suomeen kesällä 2021, ja me olemme myyneet niitä syksystä 2021 asti. Kokemukset ovat olleet hyviä. Maxus on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen auto, Mäkelä vakuuttaa.

– Moni yrittäjä on varovaisena hankkinut ensin yhden Maxuksen työautoksi, ja nyt harkitsee koko kalustonsa päivittämistä sähköiseksi. Kantama on parhaimmillaan 300 kilometrin luokkaa, mikä riittää hyötyautolle usein hyvin.

Nolla-alvilla auton hankkiva yritysasiakas saa edullisimman Maxus-pakun vähän yli 30 000 eurolla. Mäkelä laskee, että Maxus säästää yrittäjälle parhaimmillaan 6000 euroa vuodessa dieselautoon verrattuna.

Maxuksen lisäski Autolähteen valikoimiin kuuluu toinenkin kiinalainen täyssähköpakettiauto Byd.

Kustannustehokkaiden sähköpakujen ansiosta Autolähteellä on paljon valtakunnallisiakin yritysasiakkaita. Yksityisautoilijoille Maxukselta löytyy täyssähköinen iso katumaasturi sekä tilauto 6- tai 7-paikkaisena. Edullisimmillaan uuden Maxus-henkilöauton saa noin 50 000 eurolla.

Ostaisitko Henriltä käytetyn auton?

Sanonta ’ostaisitko tältä tyypiltä käytetyn auton’ kuvaa hyvin sitä, että etenkin käytettyjen autojen kauppa on ala, joka perustuu luottamukseen. Henri Mäkelä kertoo, että uusi asiakas tulee usein autokaupoille suojukset nostettuina ja siinä uskossa, että häntä yritetään kuitenkin huijata tai höynäyttää.

– Me haluamme erottua joukosta sillä, että olemme luotettava tekijä. Kaupanteon pitää olla mahdollisimman avointa ja selvää. Ainakin Google-arvosteluiden perusteella olemme onnistuneet tässä, Mäkelä kertoo.

Hän muistuttaa, että käytetyn auton kaupassa on vahva kuluttajansuoja. Myyjä on usein vastuussa viasta, joka on ollut autossa kaupantekohetkellä, vaikka se ilmenisikin vasta myöhemmin.

Kymmenen henkilöä työllistävän Autolähteen myynnin liikevaihto oli viime vuonna 16,5 miljoonaa euroa. Huoltopuolen liikevaihto oli 700 000, ja sitä halutaan kasvattaa.

– Myös huollon puolella meillä on paljon tyytyväisiä vakiasiakkaita ja puskaradio tuo koko ajan uusia. Laajensimme huoltopuolta juuri vuodenvaihteessa ja sinne haetaan parhaillaan lisää väkeä, Henri Mäkelä kertoo.