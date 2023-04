Sähkön vihreä siirtymä tehdään Ylöjärvellä

Sähkötekniikan ja kestävien energiaratkaisujen asiantuntija Merus Power tekee muuttoa Ylöjärvelle. Uusituvan sähkön käytössä tärkeät sähkövarastot ja suodattimet kehitetään ja kootaan jatkossa Vaasantien varressa.

Aurinko- ja tuulivoimalla tuotetun sähkön merkitys maailmassa kasvaa koko ajan. Luonnonilmiöistä riippuva sähköntuotanto on kuitenkin epävakaata, joten sen käyttö perinteisissä sähköverkoissa ja teollisuudessa ei ole ihan yksinkertaista. Tarvitaan erilaisia sähkövarastoja, suodattimia ja muita energiatehokkuutta kasvattavia sähkönlaaturatkaisuja.

Asia nousi suuren yleisön tietoisuuteen viime vuonna, kun sähkön hinta karkasi pilviin ja sen myötä lehtien otsikoihin. Insinöörit Kari Tuomala, Jyri Öörni, Aki Leinonen ja Risto Laakso pohtivat ongelmaa jo vuonna 2008, kun he perustivat Merus Powerin vastaamaan teollisuuden sähkönlaadun ja tuulivoiman sähköverkkoon liittymisen haasteisiin.

– Liiketoiminta alkoi heti kansainvälisenä. Olemme alusta asti kehittäneet ja tehneet suodattimia, jotka siivoavat sähköverkon häiriöitä ja kohinaa – vähän kuin vastamelukuulokkeet poistavat häiriöääniä. Näin laitteet toimivat luotettavammin ja energiatehokkaammin, mikä on erityisen tärkeää vaikkapa lentokentillä, sairaaloissa ja teollisuudessa. Tällä hetkellä toimitamme sähkön laatu parantavia järjestelmiä liki 70 maahan, juuri Unkarista palannut Merus Powerin toimitusjohtaja Kari Tuomala kertoo.

Viime vuonna Merus Power teki kauppaa muun muassa Saksaan, Egyptiin, USA:han ja Kolumbiaan. Myyntitoimistot yrityksellä on Helsingissä, Singaporessa, Saksassa ja Arabiemiraateissa.

Uudempi aluevaltaus ovat sähkövarastot, joiden avulla sähköverkon taajuus saadaan pidettyä aina samana 50 hertsinä riippumatta siitä, kuinka paljon tuulee tai paistaa. Niillä on siis oleellinen rooli uusiutuvan sähköntuotannon lisäämisessä.

Merus Powerin sähkövarastoasiakkaat ovat toistaiseksi olleet kotimaisia toimijoita. Jatkossa niidenkin kanssa suunnataan yhä enemmän kansainvälisille markkinoille.

– Erottaudumme kansainvälisistä kilpailijoista sillä, että tarjoamme asiakkaalle koko arvoketjun tuotekehityksestä ja järjestelmän toimittamisesta aina käytön tukeen asti. Valmistamme itse keskeisen teknologian, joilla akustot liitetään sähköverkkoon, mutta meillä on myös omat sähkömarkkina-analyytikot varmistamassa, että asiakas saa sähkövarastoistaan parhaan mahdollisen tuoton, Tuomala sanoo.

Kunnianhimoiset kasvutavoitteet

Kun koko toimiala kasvaa huikeaa vauhtia, on helppo uskoa myös asiantuntijayrityksen kunnianhimoisiin kasvutavoitteisiin. Merus Power listautui pörssiin Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle vuonna 2021, jolloin yrityksen liikevaihto oli 6,5 miljoonaa euroa. Viime vuonna se oli jo 16,2 miljoonaa, ja vuodelle 2026 tavoite on jo 80 miljoonaa euroa.

– Kasvu tulee globaaleilta markkinoilta, mutta Suomessakin tapahtuu isoja asioita. Teemme esimerkiksi Taaleri Energialle Lempäälään 20 miljoonan euron sähkövaraston. Se kytketään sähkön kantaverkkoon tasapainottamaan tuotantoa ja kulutusta, kun uusiutuvan energian tuotanto kasvaa, Tuomala kertoo.

– Jo tästä Taaleri-kaupasta voi päätellä, että etenemme kasvupolullamme suunnitellusti ja tavoitteemme ovat realistisia.

Pirkanmaalla on hyvä kasvaa

Merus Powerin liiketoiminnan kasvu tapahtuu jatkossa Ylöjärvellä. Nykyiset tilat Nokian Portilla ovat jääneet auttamatta pieniksi. Ylöjärvellä Vaasantien varressa Merus Power saa käyttöönsä 4 600 neliömetriä toimitilaa, mikä on kaksi ja puoli kertaa isompi kuin nykyinen tila.

– Valtaosa neliöistä tulee kokoonpanon sekä tuotekehitys- ja testauslaboratorion käyttöön. Toimiston puolelle tehdään tilat, jotka mahdollistavat hybridityön. Suunnittelijat tekevät paljon etätyötä ja matkustavat asiakkaiden luona, yhtiön talousjohtaja Rainer Antila kertoo.

Muutto Ylöjärvelle mahdollistaa kasvun myös logistisesti. Uuden toimitilan pihassa on tilaa isommillekin rekoille, jotka tuovat taloon komponentteja ja kuljettavat valmiit järjestelmät asiakkaille.

Pirkanmaalla perustettu ja kasvanut yritys etsi uutta toimitilaa pitkään. Merus Powerille oli tärkeää löytää uusi toimitila kotimaakunnasta.

– Meille asiantunteva henkilöstö on kriitiinen menestystekijä. Se ei ole mitään juhlapuhetta vaan selkeä fakta. Emme halua menettää yhtään työntekijää sen takia, että firma muuttaa. Aika moni työntekijämme asuu jo valmiiksi Ylöjärvellä ja muutkin kohtuullisten yhteyksien päässä, Kari Tuomala sanoo.

Jotta yrityksen tuotantoon ei tulisi katkoja, muutto Ylöjärvelle tapahtuu kesäaikaan ja vaiheissa. Kaiken pitäisi olla valmista vuoden loppuun mennessä.

Seuraavaa muuttoa ei ole näköpiirissä. Pallotie 2:ssa aiotaan viihtyä ja kasvaa pitkään.

– Tuotteemme valmistetaan tulevaisuudessakin Suomessa. Ylöjärven kiinteistössä meillä on pitkä vuokrasopimus ja teemme sinne merkittävät investoinnit. Aiomme kasvaa siellä pitkään, Kari Tuomala suunnittelee.