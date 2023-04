Suomalainen menestysresepti 2023 -kilpailun voitto avaa perheyritykselle rajattomat mahdollisuudet – miljoonan annoksen rajan rikkoutuminen häämöttää

Helmikuinen Suomalainen menestysresepti 2023 -kilpailun ykkössija on muuttanut täysin 65-vuotiaan ylöjärveläisen perheyrityksen Mattila Brosin (Veljekset Mattila Oy) arjen. Toimitusjohtaja Tero Sivula ja hallituksen puheenjohtaja, Lady of the house, Essi Sivula ihastelevat, miten voitto kannustaa ja innostaa jokaista työntekijää. Heidän kaikkien työpanos onkin ratkaisevan merkittävä, sillä yritys valmistaa koko ajan ennätysmäärät smokehause-valmisruoka-annoksia S-ryhmälle. Sivuloiden mukaan miljoonan annoksen rajan rikkoutuminen häämöttää lähitulevaisuudessa.

Mattila Bros on lyönyt itsensä toden teolla lävitse kolmen viime kuukauden aikana. Perinteikästä lihanjalostamoa ja -savustamoa johtavat Tero ja Essi Sivula sanovat, että jo 65 vuoden ikään ehtineessä perheyrityksessä jaetaan nyt aika ennen ja jälkeen Suomalainen menestysresepti 2023 -kilpailun kultamitalin.

Sivulat eivät edes tiedä tarkalleen, montako kokemusta rikkaampia he ovat koko Suomalainen menestysresepti 2023 -kisan ansiosta. Tero Sivula oli koko mittelön ajan kuumilla lauteilla, mutta yrityksen koko henkilökunta eli vahvasti hengessä mukana ja teki taukoamatta mittaamattoman arvokasta taustatyötä.

– Iloitsemme koko joukkueellamme historiallisesta saavutuksesta. Hyvä lopputulos on jokaisen työntekijämme ansiota. Täällä on painettu töitä koko kilpailun ajan sata lasissa. Eikä vauhti ole hidastunut. Yhteisön myönteinen tunnelma on konkreettisesti tunnistettavissa, Sivulat kuvailevat.

Yrittäjäpariskunta vakuuttaa, että he takovat rautaa niin kauan kun se on kuumana. Sivulat vakuuttavat, että draivi pysyy lujana. Kaikki mahdollisuudet hyödynnetään perin pohjin.

Paras 65-vuotislahja perheyritykselle

Veljekset Mattila Oy on Ylöjärvellä yhtäjaksoisesti toimineista yrityksistä paikkakunnan vanhimpia. Essi ja Tero Sivula korostavat, että historia ja vuosikymmenien saatossa kertyneet perinteet velvoittavat.

Mattila Brosissa on totuttu tekemään aina kunnianhimoisesti ja määrätietoisesti työtä. Vuodet eivät ole olleet veljeksiä keskenään paikallisen lihanjalostamon arjessa. Onnistumiset ja takapakit ovat vuorotelleet yritystaipaleen varrella.

Tero Sivula nostaa Suomalainen menestysresepti 2023 -kilpailun voiton yhtä merkittäväksi tapahtumaksi kuin sittemmin perheyrityksen perustaneen Leo Mattilan lähdön Kanadaan, jossa yrityskärpäsen puraisema mies hankki metsätöissä pääomat 1950-luvun loppupuolella Metsäkylässä käynnistämäänsä bisnestä varten.

– Essin Leo-vaari on ollut aikanaan rohkea äijä. Hän on ollut valmis hyökkäämään tuntemattomaan, tietämättä mikä häntä odotti ison rapakon takana. Tulisielulla oli polte saada kokoon rahat, joilla hän voi toteuttaa unelmansa kotimaassa ja kotipaikkakunnalla.

Sivula uskoo, että 1950-luvun lopun suomalaisessa yhteiskunnassa oman firman perustaminen ei ollut helppo eikä pieni nakki. Kynnys heittäytyä oman onnensa sepäksi on ollut korkea.

– Leo halusi taata itselleen työn ja toimeentulon. Hän saavutti tavoitteensa ja paljon enemmänkin.

Sivula sanoo, että Suomalainen menestysresepti 2023 -kilpailun ykkössija merkitsee ylöjärveläiselle perhefirmalle niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti uusia tuulia.

– Sen olen Essin kanssa tässä bisneksessä oppinut, että jos ei mitään uutta rohkene kokeilla, liiketoiminta näivettyy hektisessä nykymaailmassa ja -markkinassa.

Smokehouse-valmisruoka-annosten valtava kysyntä on mahdollistanut uusien työntekijöiden palkkaamisen. Kaikki toiveet roimasti ylittänyt menekki on synnyttänyt reippaan kassavirran, jonka turvin tulevaisuuden suunnitteleminen on realistisesti järkevää. Liikevaihto kipuaa tänä vuonna viiteen miljoonaan euroon, ja yrittäjät uskovat liikevaihdon petraantuvan ensi vuonna jopa kahdella miljoonalla eurolla.

Sivula kannustaa kaikkia uudistushaluisia yrityksiä tarttumaan pelottomasti avautuviin mahdollisuuksiin. Oljenkorsista voi varttua kokonaan uudenlainen elämä.

– Rohkeus palkitaan. Minusta tuntuu, ettei minulla ihan aina ole ollut jalat tiukasti maankamaralla, mutta vainu jostakin tavoittelemisen arvoisesta on ollut pettämätön. Rohkea rokan syö.

Sivula huokaa, ettei hän eikä kukaan mukaan mattilalainen osannut kuvitellakaan, millaisen julkisuuden uutukaiset tuotteet saavuttavat, puhumattakaan näkyvyydestä, jonka yritys ja sen henkilökunta ovat saaneet.

– Jo kuukausia kestänyt rummutus on tuonut Mattila Brosin näkyväksi koko valtakunnassa. Samalla kansalaiset ovat saaneet ympäristöoppia eli kotikuntamme Ylöjärvi on tullut ennenkuulumattomalla tavalla näkyväksi.

Valmisruoan menekki kasvaa voimakkaasti

Mattila Brosissa uidaan sulavasti myötävirtaan. Lihanjalostamon tuotesuunnittelussa on tunnistettu jo ajat sitten voimakkaasti kasvava trendi, jossa kuluttajat suosivat valmisruokavaihtoehtoja.

Tero ja Essi Sivula teroittavat, että heidän pointtinaan on ollut koko jatkojalostamisen ajan korkea laatu. He muistuttavat, että tie ihmisten sydämiin käy edelleen vatsan kautta.

– Totta kai meillä on ollut viime vuosien aikana useita ideoita ja jalostusaihioita valmisruokaperheemme kehittämiseksi. Jokainen harjoitus- ja yrityskerta on ollut tuiki tarpeellinen.

– Kun ihmiset ovat popsineet voittoisia possu-, kana- ja halloumi-vaihtoehtoja, he kehuvat ykskantaan, ettei niin makuhermoja hiveleviä valmisruoka-annoksia voi olla, kun meidän kehittelemämme tuotteet ovat.

Tero Sivula kertoo, että suora yleisöpalaute suorastaan tulvii Mattila Brosiin.

– Yksikin herra soitti ja kertoi puhelunsa aikana, että hän oli nauttinut smokehouse-tuotteitamme neljänä peräkkäisenä päivänä. Viidentenä päivänä kaveri oli joutunut turvautumaan toisen valmistajan valmisruoka-annokseen, joka ei tuottanut elämystä. Tällaiset viestit ovat merkityksellisiä. Saamme vahvistusta valitsemillemme ratkaisuille.

Sivulat vakuuttavat, että Mattila Brosin koko tuotantokapasiteetti valjastetaan tehokkaaseen käyttöön. Samalla tuotekehitys tekee entistä voimakkaammin työtä uudenlaisten variaatioiden löytämiseksi.

Kilpailukuvaukset tarjosivat omanlaisen maailman

Toimitusjohtaja Tero Sivula on sananmukaisesti TV:stä tuttu mies ja kasvo. Koko Suomalainen menestysresepti 2023 -kilpailu on Sivulan mielestä varsin pitkä juoksu. Ensimmäiset kuvaukset tehtiin jo vuosi sitten maaliskuussa. Lopputulos taputeltiin tänä talvena Riitan nimipäivänä eli helmikuun ensimmäisenä päivänä.

Sivula kertoo, että kilpailuun liittyi omalaisensa mystiikka. Osallistujat ovat vaitiolovelvollisia, joten kisa tapahtuu kiehtovan verhon takana ja jännittävissä kulisseissa.

Koko persoonansa likoon laittanut Sivula pitää kilpailuaikaa antoisana ja kasvattavanakin. Hän tunnistaa petranneensa ilmaisutaitojaan ja pitkäjänteisyyttään.

– Heittäytyminen on kyllä palkitseva. Vaikka joskus koinkin, että mehut ja voimat olivat joskus lopussa, kokemukset olivat innostavia ja voimaannuttavia. Sain kulkea ainutkertaisen kilpailumatkan. Siitä olen onnellinen.

Merkityksellisiä muistikuvioita elämän arkistoon

Jälkeen Suomalainen menestysresepti 2023 -kisan voiton niin Tero Sivulan kuin kaikkien Mattila Brosin työntekijöiden elämä on ollut tavanomaisesta poikkeavaa. Sivula kristallisoi, että myönteisessä mielessä.

– Silmissäni ovat edelleen muistikuvat voiton jälkeisiltä ajoilta, jolloin sadat smokehouse-tuotelavat lähtivät meiltä eri puolille Suomea.

– Samalla tavalla päässäni oleva laskuri raksuttaa valmistuvien annosten historiallisen suurta määrää. Ennätysten rikkominen on jokapäiväistä herkkua.

Sivula ihailee ja arvostaa työntekijöiden skarppiutta. He pitävät tiukasti kiinni, että sovitut asiat valmistuvat ajallaan, ja kaikki aikataulut pitävät kutinsa. Yhteinen onnistuminen on kaiken toiminnan a ja o.

– Kilpailun voittamisen jälkeen meidän tuotteemme ovat runsaassa tuhannessa S-kaupassa Ivalosta Hankoon.

Sivula uskaltaa jo ajatella tulevaa elokuuta, jolloin voitokkaat tuotteet pääsevät myös toisen suuren kaupparyhmittymän Keskon valikoimiin. Lisäksi keskusteluja on käyty Lidlin kanssa.

Suurta kiitollisuutta ja syvää uskollisuutta

Veljekset Mattila eli Mattila Bros tunnetaan korkeatasoisista ja maankuulusta lihajalosteistaan. Hyvässä tietoisuudessa on, että lihanjalostamossa lämpenee harva se päivä aidoilla leppähaloilla savusauna, jossa valmistetaan jo 65. vuotta saunapalvikinkkua. Yrityksen toinen vahva brändituote on Julkujärven lenkki.

Essi ja Tero Sivula päätyvät jokaisen asian yhteydessä kiittämään ammattitaitoista ja sitoutunutta henkilökuntaansa, paria kymmentä alansa huipputaitajaa.

– Erityiskiitos kuuluu BBQ-mies Johannes Nykäselle, joka on paiskinut ahkerasti ja tavoitteellisesti töitä jo puolentoista vuoden ajan tuotekehityksessämme.

Sivulat ovat vakuuttuneita, että kaikki tekeminen käy koko ajan mielekkäämmäksi. Tuotannossa on liki 40 perustuotetta ja niillä peräti puolentoistasataa erilaista variaatiota.

Tero Sivula huomauttaa, että jokaisen työntekijän ammattitaito on ollut tuiki välttämätön uuden polun etsimisessä ja sen viitoittamisessa.

– Olemme pyytäneet uuden ruljanssimme edetessä monta kertaa kokemuksia, palautteita ja ymmärrystä, miten asiat olisivat järkevintä tehdä. Yhteiset keskustelumme ovat olleet tuloksellisia ja palkitsevia. Kaikki kysymykset ovat saaneet vastaukset.

Yrityksen kivijalkana on sen arvot. Sivulat sanovat, että Mattila Brosin arvot ovat nyt toden teolla arjessa kokeiltuja.

– Luottamus on arvoista vaikuttavin. Täällä luotetaan puolin ja toisin.

– Kiitollisuus on päällimmäinen tunteemme. Miten mahtavat ihmiset ovat mahdollistaneet kaiken viime kuukausina kokemamme. saavutukset ovat yhteiset.

Ajattelemiselle on annettava aikaa

Mattila Brosin kaikki toimitilat kertovat, että yrityksessä kunnioitetaan innovatiivisuutta ja luovuutta. Tero Sivula korostaa, että ideoimiselle ja oivaltamiselle on annettava oma aikansa ja tilansa.

– Tarkemmin ajateltuna nämä smokehouse-tuotteet virisivät tavalla tai toisella jo kolmisen vuotta sitten. Asia on hautunut. Olemme kokeilleet, mutta emme ole kokeneet täydellistä läpimurtoa.

Sivula hymyilee, että nykyinen voittokulku on älyttömän älynväläyksen perua. Essi Sivula lisää, että myös smokehouse-annosten pakkaukset ovat perusteellisen harkinnan lopputulosta. Mattila Bros on tehnyt tiivistä ja hyvää yhteistyötä pakkaussuunnittelija Outi Oravaisen kanssa. Myös valokuvalla on iso rooli. Pakkausten kuvat ovat Jussi Koivusen taidokasta työtä.

Sivulat antavat suuren arvon kuluttajien näkemyksille ja mielipiteille. Kuluttajatutkimukset ovat keskeinen osa Mattila Brosin tuotekehitystä.

Suuret odotukset omaa ravintolaa kohtaan

Essi ja Tero Sivula ovat mukana myös uudessa ravintolabisneksessä Tampereella.

Sivulat kertovat, että kyseessä on maamme ensimmäinen kivijalkaravintola, joka omistautuu tarjonnassaan smokehouse-tarjonnalle. Konseptille etsitään uusia sijoituspaikkoja. Jatkossa ravintoloita on tarkoitus avata myös franchise-konseptilla.

– Viemme näinkin tätä ilosanomaa eteenpäin.

Paikka on perinteikäs ja kiehtova. Ravintola avaa ovensa toukokuussa Tammelassa. Ravintolan toiminnasta vastaavat alan kovat ammattilaiset. Mattila Bros savustaa ravintolan ruoat Ylöjärvellä.

”Iskäsi oli telkkarissa”

Yrittäjyyden sitovuus on ollut täyttä totta Essi ja Tero Sivulan perheessä.

– Lapsemme ovat sanoneet, etteivät he pääse koskaan etelään.

Sivulat vakuuttavat, että nyt on 12-vuotiaan Onnin ja 10-vuotiaan Elsan vuoro.

– Elsa on tuuminut viimeaikaista haipakkaa kommentoidessaan, että ”te taidatte tuntea kaikki maailman ihmiset.” Onni kertoo koulukavereistaan, jotka puhuvat ”iskäsi oli telkkarissa”.