Kova nousu Futsal-Liigan kärkikahinoihin – ”Muu elämä pitää järjestää futsalin mukaan”

Monta vuotta naisten futsalliigan pahnanpohjimmaisena pelanneella Ylöjärven Ilveksellä on takanaan huikea kausi. Runkosarjan päätyttyä ylöjärveläiset olivat kakkosena, ja kävipä edessä olevissa mitalipeleissä miten tahansa, futsalnaiset saavat olla ylpeitä itsestään.

Vielä vuonna 2019 Ylöjärven Ilveksen naisten futsaljoukkue joutui karsimaan liigassa pysymisestä. Viime kaudella Ylöjärven Ilves pääsi mitalipeleihin, ja vaikka pronssi lopulta hävittiinkin, naisilla oli paljon syytä tyytyväisyyteen.

– Olimme paras pirkanmaalaisjoukkue. Sekin oli iso juttu, sillä ohitimme legendaarisen tamperelaisen Ilves FS:n. Heillä on monta Suomen mestaruutta, ja takavuosina kaikki ympäryskuntienkin parhaat pelaajat halusivat sinne, Ylöjärven Ilveksen naisten futsaljoukkueen joukkueenjohtaja Karoliina Loutesalmi sanoo.

– Nyt kelkka on kääntynyt. Viime kesänä hyvän kauden jälkeen meidän avoimissa treeneissä oli niin paljon pelaajia, että kaikille ei riittänyt sopimusta.

Paikkoja ei lopulta ollut jaossa kovin monta. Joukueen hienon kasvutarinan takana on nimittäin pitkään yhdessä pelannut ja yhteen hioutunut tiimi, josta ei mielellään lähdetä. Pelaajarunko on pysynyt lähes samana jo kuuden vuoden ajan. Myös valmentajat Vesa Parviainen ja Juha-Pekka Peltomäki ovat remmissä kuudetta kautta. Joukkueella on ollut hyvä työrauha hioa kuvioitaan.

Loutesalmi kehuu pelaajien sitoutumista ja motivaatiota. Futsal vaatii sitoutumista lähes ympäri vuoden. Treenejä on useammat viikossa, ja laji muuttuu koko ajan ammattimaisemmaksi.

– Muu elämä pitää järjestää futsalin mukaan, että on aikaa peleille, treeneille ja oheisharjoituksille, Sini Sutinen myöntää.

– Treenit rytmittävät viikkoja, ja arki rakennetaan futsalin ympärille, Saara Viitanen komppaa.

Kaukana ovat ne ajat, jolloin futsal oli jalkapalloilijoiden talvinen sivuharrastus. Nykyään lähes kaikki joukkueen jäsenet panostavat futsaliin ympärivuotisesti.

Menestys imee sponsoreita

Saara Viitanen huomauttaa, että pitkäjänteistä työtä on tehty sekä kentällä että kentän ulkopuolella. Pelaajien on helpompi keskittyä lajiin, kun tausta on kunnossa: peleihin päästään omalla bussilla ja pelaajien maksama kausimaksu on liigan pienin.

Karoliina Loutesalmi kertoo, että naisten futsaljoukkueen kulut ovat kymmeniä tuhansia vuodessa. Rahaa kuluu etenkin matkustamiseen. Kauden kallein reissu tehdään Tornioon, ja matkan varrella yövytään Oulussa. Menestys onneksi kiinnostaa sponsoreita.

– Kaksi vuotta sitten, kun emme vielä olleet kahdeksan parhaan joukossa, sponsoreiden löytäminen oli todella kiven alla. Saatoin soittaa 200–250 puhelua yrityksille, että saimme edes muutamia sponsoreita. Viime ja tämä kausi ovat avanneet ovia. Sekin lisäsi kiinnotusta, että meidät valittiin vuoden ylöjärveläiseksi urheilujoukkueeksi, Karoliina Loutesalmi toteaa.

Joukkueella on erilaisia sponsoripaketteja, joista pienimmissä saa yrityksen logon kotikisojen ottelulehtiseen, otteluisäntä mainostaa pelin aikana firmaa ja sponsori pääsee ilmaiseksi kauden kotipeleihin. Kalleimmalla paketilla saa myös logon pelipaitoihin, julisteensa Urheilutalon seinälle ja mainosvideon Ruutu + -kanavan pelilähetyksiin.

Loutesalmi kertoo, että televisiolähetykset Ruutu + -kanavalla ovat lisänneet kiinnostusta lajiin. Toisaalta yleisön on helppo jäädä katsomaan peliä kotisohvalta.

– Kotipeleissämme on keskimäärin 70–80 katsojaa. Toivottavasti luku kasvaa selvästi, kun ensi vuoden syksyllä pääsemme muuttamaan uuteen, viralliset mitat täyttävään halliin Siltatielle.

Loutesalmi vakuuttaa, että futsal on katsojan näkökulmasta viihdyttävä ja nopeatempoinen laji. 40 minuutin aikana tapahtuu todella paljon.

– Lajia myös oppii nopeasti seuraamaan. Ensikertalaiset aina ihmettelevät, miten viihdyttävää futsalin katsominen on.

Kokemus on valttia

Vaikka laji on nopea, futsalissa kokemuksesta on ilmeisesti etua enemmän kuin nuoruudesta, sillä joukkue on kiivennyt sarjassa ylöspäin sitä mukaa, kun porukka on saanut ikää. Nyt keski-ikä on noin 25. Kolmikymppiset Sini Sutinen ja Saara Viitanen ovat kokeneimmasta päästä.

– Minulla on takana vähintään 180 liigapeliä, ja kyllä kokemuksesta on etua. Toisaalta kehitys on tässä iässä vähän hitaampaa. Eteenpäin kuitenkin mennään, Viitanen sanoo.

Sini Sutinen oli alkukaudesta pitkään loukkaantuneena ja alkoi vasta kevään mittaan saada pelituntumaa takasin. Se oli helppoa, koska muun joukkueen peli sujui hyvin. Kun kokonaisuus on kunnossa, peli ei kaadu siihen, että yhdellä on huono päivä.

Futsal on vielä toistaiseksi melko pieni laji, mutta kovassa nosteessa. Ylöjärveläispelaajat uskovat lajin suosion johtuvat suureksi osaksi siitä, että se on nopeatempoista ja jännittävää myös pelaajille.

– Olen maalivahti. Futsalissa maalivahti osallistuu peliin paljon enemmän ja kantaa isomman vastuun kuin jalkapallossa. Maalissa ei todellakaan ole tylsää, Saara Viitanen sanoo.

– Pohjapelaajana liikun enimmäkseen puolustuspäässä. Siinäkin tempo on kova, on paljon suunnanvaihdoksia ja nopeita tilanteita. Koko ajan on oltava hereillä, Sini Sutinen toteaa.

Lue myös: