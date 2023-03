Ylöjärveläisehdokkaat esittäytyvät vastaamalla kymyksiin, osa 2: Mankkinen, Leppänen, Ojanperä, Pelkonen

Kysyimme ylöjärveläisiltä eduskuntavaaliehdokkailta neljä kysymystä, joiden avulla ehdokkaat pääsevät esittelemään ajatuksiaan.

1. Miksi olet ehdokkaana?

2. Kerro kolme tärkeintä vaaliteemaasi?

3. Pitäisikö valtion ottaa mieluummin lisää velkaa kuin leikata palveluista?

4. Millä keinoilla pidät Pirkanmaan ja Ylöjärven puolia eduskunnassa?

Leena Mankkinen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

1. Olen ehdokkaana sen vuoksi, että yhteiskunnalliset asiat ja niiden hoitaminen ovat kuuluneet elämääni koko aikuisiän. Monipuolinen työkokemukseni vanhusten, vammaisten ja kansanterveysjärjestöjen palveluksessa ovat antaneet vahvan pohjan ymmärtää ihmisten arkea.

Jokaisella meistä on oikeus luottaa siihen, elämän käännekohdissa apua saa tarvittaessa. Lisäksi minulla on vuosikymmeniä kestänyt ura kunnallisena päätöksentekijänä sekä kansalais- ja liikuntajärjestöjen luottamushenkilönä.

2. Minulla on sydämelläni a) hyvinvointipalvelut turvallisiksi ja laadukkaiksi, b) toimeentulon riitettävä elämiseen, c) ilmastonmuutosta vastaan kamppailtava Perustelut löytyvät vaaliesitteestäni.

3. Valtion velkaa ovat kasvattaneet jo useat hallituskoalitiot. Viime vuosina valkaa ovat kasvattaneet koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Edellä mainittuihin asioihin otetut velat on hyväksytty eduskunnassa lähes yksimielisesti. SDP on valmis miljardiluokan sopeutukseen, kunhan se on oikeudenmukaista. Velkasuhteen taittamiseen paras keino on vahva talouskasvu ja työllisyys. Velkasuhteen taittaminen lasku-uralle on kiinni myös kansainvälisistä suhdanteista. Rahavelka on haaste, mutta meillä on myös osaamisvelkaa, hyvinvointivelkaa ja ilmastovelkaa. Sosialidemokraattinen puolue, enkä myöskään minä ole valmis leikkaamaan hyvinvointipalveluista. Kasvaviin tuloeroihin on uuden eduskunnan löydettävä ratkaisut.

4. Sama juttu eduskunnassa kuin kaupunginvaltuustossakin. Yksi ihminen ei saa mitään aikaan. Omalla osaamisella ja asiantuntevilla perusteluilla on vakuutettava ensin oma ryhmä ja sitten hallituskumppanit, miksei myös oppositiokin. Siis jos ollaan hallituksessa.

Eduskunta säätää lait elämän koko kirjoon ja ne vaikuttavat kaikkialla Suomessa. Maakunnallisia päätöksiä tehdään paljolti liikenneväyliin ja rakentamiseen liittyvissä hankkeissa. Ylöjärveläistä puolestapuhujaa olisi tarvittu esimerkiksi silloin, kun Siltatien liikuntahallin valtionapu evättiin.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kunnista hyvinvointialueelle. Pirkanmaalla PIRHA järjestää palvelut tasapuolisesti kaikkien kuntien asukkaille, mutta se tarvitsee toiminnalleen rahoituksen valtiolta.

Oma tavoitteeni on turvata hyvinvointialueen toimintaedellytykset. Toisena tärkeänä asiana pidän valtion tukeman kohtuuhintaisen asuntotuotannon saamista Ylöjärvelle, erityisesti ikäihmisten tarvitsemien erityyppisten asuntojen rakentamiseen.

Aki Leppänen, Vasemmistoliitto

1. Olen ollut aina politiikasta ja vaikuttamisesta kiinnostunut. Pitkään jatkuneet julkisten palveluiden heikennykset, erityisesti koulutuksesta leikkaaminen ja sote-palveluiden yksityistäminen sekä Sipilän hallituksen toimet työntekijöitä kohtaan saivat lähtemään aktiivisesti puoluepolitiikkaan. Isänä olen myös joutunut pohtimaan miltä tulevaisuus näyttää ja miltä sen pitäisi näyttää.

2.Reilu työelämä. Työstä on saatava riittävä palkka ja työolojen ja -ehtojen tulee olla hyvät eikä niitä pidä heikentää. Yleissitovista työehtosopimuksista on pidettävä kiinni. Työntekijät tulisi myös nähdä arvokkaana työpaikan sydämenä.

Julkiset palvelut. Julkisten hyvinvointipalveluiden alasajo tulee pysäyttää. Työntekijäpulaan ja kasvavaan palvelutarpeeseen on vastattava leikkausten sijaan panostamalla ja vahvistamalla julkisia palveluita. Viime vuosien yksityistämisvimmassa olemme antaneet peruspalveluitamme suuria voittoja tekeville pörssiyrityksille, jotka voittojen vuoksi nipistävät herkästi henkilökunnasta ja laadusta.

Sosiaalisesti kestävä punavihreä siirtymä. Ilmastonmuutos vaatii toimia, mutta niitä ei pidä nähdä eikä tehdä kurjistamisena. Siirtyminen puhtaampiin energianlähteisiin sekä teollisuuteen luo täysin uusia työpaikkoja ja elinkeinoja. Ilmastotoimet on tehtävä oikeudenmukaisesti, erilaisten ihmisten kantokyvyn mukaisesti ja tarvittaessa yhteiskunnan tukemana.

3. On muitakin vaihtoehtoja kuin velka ja leikkaukset. Sopeuttamisessa on myös tarkasteltava valtion tuloja, eli verotusta. Vasemmistoliitto ei esitä verotuksen kiristystä pieni- ja keskituloisille. Veropohjan tarkastelu suurissa tulo- ja omaisuusluokissa sekä suurten pääomatulojen epäeettinen verovälttely ja suunnittelu tulee estää. Leikkauspolitiikkaa ei tule tehdä silmät kiinni, kuten nyt. Monet leikkaukset tulevat kalliimmaksi tulevaisuudessa sekä heikentävät monien elämänlaatua.

4. Kaikki panostukset hyvinvointiin, koulutukseen ja toimivaan yhteiskuntaan hyödyttävät myös Pirkanmaata. Pirkanmaan ja myös Ylöjärven suuria etuja on vahva koulutus ja osaaminen, ammattiopetuksesta korkeakouluun. Liikenteessä Pirkanmaa tarvitsee lisää panostusta julkiseen liikenteeseen. Lähijunaliikenteen lisäksi tulevissa MAL-sopimuksissa tulisi olla ehdottomasti huomioituna myös Ylöjärven mahdollinen raitiotielinjaus, jotta saisimme valtion tukea hankkeen kustannuksiin. Kasvava Ylöjärvi ja Tampereen seutu tarvitsee myös toimia kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseksi.

Jarmo Ojanperä, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

1. KD:n paikallisosasto pyysi suostumustani asettua ehdokkaaksi. Epäröin ensin lähtemistäni mukaan, mutta suostuin, koska näin mahdollisuuden tuoda esiin omat kristilliset arvoni. Sitä on tullut myös kodin perintöä, sillä isäni toimi aikoinaan Seinäjoen Kristillisen Liiton puheenjohtajana. KD:n arvot ovat mielestäni kohdallaan: muun muassa ihmis-arvo, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.

2. Slogan vaalikampanjani aikana on ollut Kuka on meidän puolella? Kolme teemaani sloganiin liittyen ovat:

– Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisiksi kaikille.

– Vähempiosaisista huolehtiminen maassamme nyt ja tulevaisuudessa.

– Henkinen kestävyys ja psyykkisten sairauksien huomioiminen.

3. Suomea on viime vuodet johdettu ajatuksella, että vaikeat päätökset voi jättää myöhemmäksi ja velkaa voi ottaa loputtomiin. Silti palvelut eivät ole parantuneet ja arjen menot sen kun kasvavat.

Ideologisia hankkeita on ajettu perusasioiden kustannuksella. Leikkauksia ei tulisi kohdentaa palveluihin, jotka aiheuttavat lisää vaikeuksia jo entisestään köyhyysrajan alapuolella tai lähellä sitä oleville ihmisille.

Mahdollisuuksien mukaan leikkaukset tulisi kohdentaa ensiksi hallintokuluihin. Työtä tekemällä pitää tulla toimeen ja työnteon on kannatettava aina. Verotusta on kevennettävä, liikkumisen hintaa on laskettava sekä työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa uudistettava.

4. KD on pieni puolue, joten yksin ei voi suuresti vaikuttaa, vaan yhteistyötä on teh-tävä. Näin ollen hankkeet, jotka koskevat Pirkanmaata tai Ylöjärveä, niin yli puo-luerajojen on asioita vietävä rohkeasti eteenpäin seudun edun hyväksi.

Kysymys ei ole yksistään KD:n edusta, vaan kaikkien puolueiden, jotka Pirkanmaata tai Ylöjärveä edustavat.

Erja Pelkonen, Perussuomalaiset

1. Työssäni lastensuojelun perheterapeuttina, sairaanhoitajana TAYS:ssa, sekä käräjillä lautamiehenä opin mitä asioita Suomessa pitää korjata. Osaan ja tahdon tehdä työtä suomalaisten eteen.

Minulla on aikaa hoitaa työ kunnolla (lapset ovat aikuisia). Olen sisukas ja yhteistyökykyinen, mutta en liian joustava. Hoidan asioita ahkerasti, vaikka en ole aktiivinen somessa.

2. • TERVEYS. Terveydestä ei tingitä, rahoitus riittäväksi. Vanhustenhoidon ja lastensuojelun laatu on vihdoin korjattava. Nuorten syrjäytyminen on estettävä. Riippuvuussairauksiin tehokasta hoitoa. Suomessa on mielenterveyskriisi. Työntekijöitä koulutettava lisää ja työolot kuntoon. Omaishoitajille ja yksinäisyyteen ratkaisuja. Vanhusten hoiva suomen kielellä.

• TALOUS. Terveet työikäiset töihin. Ei lisää velkaa ja veroja, vaan työtä ja yrittämistä. Työn vastaanottamisen tulee olla kannattavaa. Ulkomaalainen saa tulla töihin Suomeen, kunhan elättää palkallaan perheensä, eikä elä Kelan tuella. EU-tukipaketeista, kehitysavusta ja Ylen rahoituksesta voi leikata. Liian kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan ei ole varaa. Rahaa ei saa enää jakaa ulkomaille, kun oma kansa on hoitamatta. Olen lukenut yliopistossa matematiikkaa, joten pärjään myös talouslukujen kanssa.

• TURVALLISUUS. Vanhusten ja sairaiden on voitava luottaa, että heistä pidetään huolta. Uskottava maanpuolustus, kohtuulliset elinkulut ja huoltovarmuus on turvattava. Jengirikosten tuomioita on kovennettava ja rikosten paljousalennuksista on luovuttava. Poliisia on vahvistettava. Ruotsi on varoittava esimerkki epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta. Rikolliset ulkomaalaiset on karkotettava. Peruskoulu korjattava. Kiusaamiselle stop.

3. Valtio on niin velkaantunut, että olisi vastuutonta ottaa lisää lainaa, se jää epäreilusti lastemme maksettavaksi. Menot pitää laittaa tärkeysjärjestykseen vähentämällä muun muassa EU-tukipaketteja, kehitysapua, ulkomaan energiatukia, Ylen tukea ja hallintoa. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus. Työn vastaanottamisen kannustinloukut purettava.Liian kunnianhimoinen ilmastopolitiikka samanlaiseksi kuin muillakin EU-mailla. Vanhustenhoidosta, sairaanhoidosta, lastensuojelusta ja mielenterveydenhoidosta ei voi leikata, vaan niiden rahoitusta on lisättävä.

4. SOTE rahoituksen riittävyys. Pääradan perusparannus EU-rahoituksella lisäraiteineen ja lähijuna Ylöjärvelle. EU-rahaa vetyinvestointeihin ja jakeluasema Ylöjärvelle. Maatalouden elinvoimaisuutta (huoltovarmuus ja lähiruoka).