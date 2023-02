Miesten terveydessä puhuttavat sydän- ja verisuonet, uupumus, unettomuus ja potenssivaikeudet – Luonnonviagra on vaihtoehto lääkeviagralle

Miesten tietoituus omasta terveydestään on kasvanut vuosien saatossa. Tekemistä kuitenkin yhä riittää.

– Miehet ottavat nykyään aiempaa paremmin selvää terveysasioista, eikä arkaluonteisiakaan aiheita esitetä enää häpeillen. Ilmapiiri on muuttunut avoimemmaksi ja se on hyvä asia, Terveyskauppa Mistelin yrittäjä Tarja Toivonen kertoo pitkän kokemuksen tuomalla asiantuntemuksella.

Toki yhä tänäkin päivänä terveyskaupan miesasiakkaat ovat jo lähtökohtaisesti melko valveutuneita. Taustalla on valmiiksi motivaatio hoitaa omaa terveyttä. Miehet keräävät tietoa ja hakevat apua muun muassa sydän- ja verisuoniterveyteen, eturauhasvaivoihin, uupumukseen ja väsymykseen sekä univaikeuksiin.

– Sydän- ja verisuoniterveys on kaikille tärkeää, mutta toki se alkaa ikääntyessä kiinnostamaan enemmän. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi lesitiinirakeita, joiden koliini edistää rasva-aineenvaihdunta. Koliini auttaa aivoterveyteen, mutta se on tavallaan myös kodin putkimiestä verisuonille, Tarja Toivonen selvittää.

Luonnontuote ennen lääketuotetta

Eturauhanen nousee puolestaan puheisiin viimeistään keväällä, kun moottoripyöräilykausi alkaa. Lisäksi potenssivaikeuksia voi nykyään esiintyä lähes kaiken ikäisillä miehillä. Potenssiongelmiin ei ehkä ensimmäisenä kannata ottaa niin sanottua lääkeviagraa vaan voi turvautua niin sanottuun luonnonviagraan, joka lisää kehon omaa typpioksidin tuotantoa.

– Kun lääkeviagran teho katsotaan kellosta, tällä Prelox-tuotteella se katsotaan kalenterista. Tässä yhteydessä pitää mainita myös sinkki ja seleeni. Ne ovat miesten tärkeimmät hivenaineet, jotka parantavat myös sperman laatua, Toivonen kertoo.

Nykyisin mediassakin nostetaan usein esiin miesten testosteronitason lasku. Se on tyypillistä jo 30–40-vuotiailla miehillä, joilla on vielä kotona pieniä lapsia, työ stressaa ja vapaa-ajallakin on kiire.

– Uupumukseen ja väsymykseen voi käyttää testosteronia kohottavia aineita, kuten esimerkiksi Tribulus terrestris -uutetta. Myös Ubikinoni eli koentsyymi Q₁₀ tuottaa soluille energiaa ja on tärkeä aine Se palauttaa ja auttaa jaksamaan, Toivonen vinkkaa.

Eikä sovi unohtaa magnesiumia, joka on erittäin tärkeää etenkin liikkuville ja urheileville miehille. Magnesium palauttaa lihaksistoa ja vaikuttaa hyvällä tavalla hermostoon.

Unettomuuteen monta syytä

Yksi etenkin keski-ikäisten miesten ongelmista näkyy öisin. Unettomuus ja heikko unenlaatu voi johtua monista syistä, eikä vaivaan ole yhtä hoitavaa ihmepilleriä. Iltaisin tärkeää ovat rauhoittuminen, sinisen valon minimointi, raskaan ruoan välttäminen ja riittävän viileä makuuhuone.

– Lisäksi voi kokeilla melatoniinivalmisteita tai stressihormonitasoa laskevia yrttivalmisteita. Myös vatsaa ja suolistoa pitää hoitaa. Suolistosta muodostuu kehoon gamma-aminovoihappoa, joka tuo mielentyyneyttä, Tarja Toivonen sanoo.

Hänen mukaansa miehet voisivat kiinnittää yhä enemmän huomiota myös ihonhoitoon.

– Miestenkin iho kaipaa kosteutta ja hoitoa. Esimerkiksi öljyt ovat tärkeitä sekä sisäisesti että ulkoisesti nautittuina. Muun muassa mustaherukan siemenöljyä käytetään atooppisen ihon hoitoon.