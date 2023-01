Uplakersilla haastava kausi II-divisioonassa – Eetu Peippo tehokkaana

Ylöjärven Uplakers on totuttu näkemään viime vuosina jääkiekon II-divisioonan Hämeen lohkon kärjessä. Tällä kaudella ylöjärveläisten tahti on ollut kuitenkin rauhallisempi.

Uplakers on pelannut nyt 20 ottelua runkosarjasta ja sen sijoitus tällä hetkellä kahdeksas. Varsinaisella peliajalla voittoja on tullut vasta kolme. Lisäksi Uplakers on saalistanut kaksi jatkoaikavoittoa. Uplakers on kerännyt 13 sarjapistettä.

Hämeen lohkoa ovat hallinneet Kangasalan Kisa-Eagles ja Tampereen KooVee II. Kisa-Eaglesilla on 52 pistettä ja KooVeella 51 pistettä. Uplakers on nykysijoituksella menossa pudotuspeleihin, mutta yhdeksäntenä oleva Nokian Pyryn Akatemia vaanii vain kahden pisteen päässä. Uplakers on tehnyt 92 maalia ja päästänyt 132 osumaa.

Uplakersin todellinen valopilkku on ollut tällä kaudella hyökkääjä Eetu Peippo, joka johtaa Hämeen lohkon pistepörssiä. Peippo on takonut 19 pelaamassaan ottelussa peräti 29 maalia ja antanut 21 maalisyöttöä. Kisa-Eaglesin Jerry Markkula on niin ikään saalistanut 50 tehopistettä. Uplakersin toiseksi tehokkain pelaaja on ollut 25 tehopistettä merkkauttanut Topi Jalonen. Pistemäärä oikeuttaa pistepörssissä sijalle 31.

Ylöjärveläisten maalivahdeista Mikko Simola on torjuntoprosentillaan 90,0 maalivahtien tilastossa sijalla 4.

Uplakersilla on jäljellä vielä seitsemän runkosarjaottelua, jonka jälkeen nähdään, yltävätkö ylöjärveläiset pudotuspeleihin.