Metsäkylän asukasyhdistys järjestää sunnuntaina 4.9. kylätapahtuman Metsäkylän yhtenäiskoululla klo 13-16.

Tapahtumassa on luvassa on peräkonttikirppis, johon voi tulla myös peräkärryn kanssa. Lisäksi tapahtumassa on frisbeegolfaiheista kilpailua, jossa on myös teeman mukaiset palkinnot.

Päivään kuuluu lisäksi erilaisia pihaleikkejä ja Ihaamaan poniratsastusta. Paikalla on kahvitarjoilu.

– Toivomme paikalle runsaasti kyläläisiä porisemaan kylän asioista, laittamaan itselle tarpeettoman ja mahdollisesti jollekin muulle tuikitärkeän tavaran kiertoon sekä ihan vain nauttimaan syyspäivästä reippaassa porukassa, Jarno Pohja Metsäkylän asukasyhdistyksestä sanoo.