Kuudettatoista kertaa järjestettävä kamarimusiikkijuhla KuruFest tarjoilee tänä vuonna klassisen musiikin kauneimpia kappaleita. Musiikkijuhlaan voi myös tulla syömään poikkeuksellisen hyvin.

Kun uutiset tuuttaavat päivästä ja viikosta toiseen kaikkea hirveää ja pahaa, taiteen yksi tehtävä on tarjota pakopaikka maailman rumuudelta. Niinpä kamarimusiikkijuhla KuruFestin ohjelmistoon on tänä vuonna kelpuutettu vain musiikin historian kauneimpia helmiä, joita kuunnellessa palaa usko ihmisen edes osittaiseen hyvyyteen.

– Tarkoitus on, että ihmiset saavat tulla konserttiin ihan vain nauttimaan siitä, miten kaunista musiikkia ihmiset ovat saaneet aikaan, musiikkijuhlan taiteellinen johtaja, Radion sinfoniaorkesterin ensimmäinen soolosellisti Tuomas Lehto sanoo.

– KuruFestillä saa aina olla varma siitä, että soittamisen taso on korkea. Koskaan ei joudu pettymään. Lempeä kesäilta tuo omaa tunnelmaansa ja korostaa musiikin hienoutta, Ylöjärven kaupungin vapaa-aikajohtaja Minna Vallin suitsuttaa.

Tasokasta musiikkia ja ruokaa

Kesäkuun toisena viikonloppuna järjestettävällä KuruFestillä saadaan tänä vuonna nauttia myös korkeatasoisesta ruoasta. Lauantain perinteinen iltamakonsertti on muutettu illalliskonsertiksi, jossa syödään soitannon välissä kolmen ruokalajin illallinen. Sen tulee valmistamaan kahdesti Michelin-palkittu kokki Markus Aremo.

Lehto ja Aremo ovat aiemmin tehneet yhdessä pienimuotoisempia sello ja kokki -konsertteja.

– Tarkkaa menua en osaa vielä sanoa, mutta Markuksen tuntien ruoka on loistavaa. Markus tekee yllättävän pienelläkin keittiövarustuksella aivan mieletöntä ruokaa, Lehto hehkuttaa.

Illalliskonserttiin ei luonnollisestikaan mahdu ihan yhtä paljon väkeä kuin penkkiriveille, joten liput pitää lunastaa ajoissa. Kannattaa seurata lipunmyynnin avautumista KuruFestin Fecbook- ja Instagram-sivuilla.

Tunteikkaita mestariteoksia

Tuomas Lehto on valinnut KuruFestin ohjelmistoon maailman kauneimmiksi kappaleiksi romantiikan ajan mestareiden teoksia. Kamarimusiikkijuhla alkaa perjantaina Kurun kirkossa esitettävällä Franz Schubertin oktetolla, joka on koko konsertin mittainen teos.

– Schubertilla on paljon viehättäviä teoksia, ja tämä oktetto on ehdottomasti yksi maailman kauneimmista kappaleista, Tuomas Lehto sanoo.

Lauantain ja sunnuntain ohjelmistosta löytyy suurten säveltäjien ensiteoksia. Taiteellinen johtaja toteaa, että monesti jo säveltäjän ensimmäinen kappale saattaa olla heti mestariteos, jossa säveltäjän nuottikynänjälki kuuluu täysin valmiina.

– He ovat ikäänkuin ladanneet jo ensimmäiseen teokseensa koko tunneskaalan, Lehto sanoo.

Lauantaina kuullaan lapsinero Felix Mendelssohnin ja tsekkiläisen Josef Sukin opus 1 -teokset. Lauantain ja sunnuntaina kuullaan niinikään tsekkiläisen Antonín Dvořákin sävellyksiä. Suk ja Dvořák edustavat slaavilaista romanttista perinnettä.

Tutut soittajat ja tuttu yleisö

KuruFestin esiintyjäluettelo vilisee aiemmilta vuosilta tuttuja nimiä kuten Niamh McKenna, Jakob Dingstad, Salla Pynssi (aiemmin Karakorpi), Ville Koponen, Petri Aarnio sekä Heini, Elina, Atso ja Tuomas Lehto. Tänä vuonna on mukana on taas muutaman vuoden tauon jälkeen myös Elina Lehdon mies, kanadalais-ranskalainen fagotisti Etienne Boudroult.

Kurulaisittain uusia tuttavuuksia ovat Suomen kansallisoopperan klarinetin vuorotteleva äänenjohtaja Tuulia Ylönen, tänä vuonna 16 vuotta täyttävä sellisti Saima Malmivaara, pianisti Liisa Malmivaara, Suomen kansallisoopperan käyrätorven soittaja Hannes Kaukoranta ja juuri Berliinin Konzerthaus-orkesterin basson äänenjohtajana aloittava Maria Krykov.

Saima Malmivaaralle esiintyminen KuruFest-juhlassa on osa Porvoon valtakunnallisen nuorten sellokilpailun kakkospalkintoa. Tuomas Lehto on toinen kilpailun pääjärjestäjistä.

– On valtavan tärkeää, että nuoret soittajat saavat esiintymiskokemusta. Muistan, miten hienoa oli itse nuorena opiskelijana päästä soittamaan kokeneiden konkarien kanssa. Yksi KuruFestin tehtävistä onkin yhdistää eri sukupolvia, Tuomas Lehto sanoo.

– Laadusta pidetään tietysti kiinni. Nuoresta iästään huolimatta Saiman soitto on täysin ammattimaista.

Vinttikoirat pääsevät matkaan

Tämän vuoden musiikkijuhlat ovat erityisen tunteikkaita tapahtumia myös siksi, että niitä on koronan takia jouduttu odottamaan kaksi vuotta. Vuonna 2020 KuruFest oli kokonaan verkossa, ja viime vuonna soitettiin vain kaksi konserttia kirkossa, jossa oli helppo toteuttaa turvavälit.

Muusikoilla on kova into päästä lavalle.

– Olemme odottaneet kuin vinttikoira lähtöä, että milloin taas pääsee soittamaan elävälle yleisölle. Kun yleisö pääsi taas mukaan aidon sinfoniaorkestein konsertteihin, muistin, miten kivaa hommaa tämä on. Tyhjille saleille soittamista ei tule ikävä, Tuomas Lehto sanoo.

– Hienointa soittaminen on pienellä kesäkamarifestivaalilla, jossa yleisö on lähellä ja aiemmilta vuosilta tuttua. On kiva tarjota heille hienoa musiikkia ja elää yhdessä sitä hetkeä. Soitto saa siitä ihan uutta energiaa.