Oma koti on useimmille meistä paitsi merkittävin omaisuutemme, myös oma turvapaikka arjen keskellä. Oman kodin merkitys on vain korostunut viimeisten kahden vuoden aikana, kun moni on siirtynyt kotiin myös töihin. Helmikuun alussa julkaistava Rakentaminen ja koti -teema tarjoaa ajankohtaisia, kiinnostavia ja aidosti lukijaa hyödyttäviä juttusisältöjä omasta kodistaan kiinnostuneille lukijoille.

Aloitamme rakentamisen ja kodin teemaviikon verkkosivuillamme jo lauantaina 29. tammikuuta. Kokoamme kaikki teeman jutut verkossa omaan pakettiinsa, joka täydentyy teemaviikon kuluessa päivittäin. Kannattaa siis poiketa teemaviikolla useammankin kerran verkkosivullamme tutustumassa teeman sisältötarjontaan.

Tutustumalla teemapakettiin verkkosivuilla saat tietoa esimerkiksi siitä, miten asumisrauha taloyhtiössä säilyy, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun menee asuntonäyttöön ja miten lasin ja metallin keräys taloyhtiöissä muuttuu. Kerromme myös, missä ja miten vuoden vaihteessa nostettua kotitalousvähennyksen määrää voi hyödyntää ja tutustumme ilmojen lauhtuessa jäätyvien vesiputkien mysteeriin.

Painetussa lehdessä Rakentaminen ja koti -teema ilmestyy 2.2.2022.