Pirkanmaan aluevaltuutetuista lähes neljäsosa yrittäjiä

Historian ensimmäisissä aluevaaleissa Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuustoon valittiin 79 aluevaltuutettua, joista lähes 23 prosenttia on yrittäjiä.

Pirkanmaan yrittäjät kertoo tiedotteessaan, että Pirkanmaalla yrittäjävaltuutettujen osuus on hieman suurempi kuin valtakunnassa keskimäärin – koko maassa vastavalituista aluevaltuutetuista joka viides on yrittäjä.

– Tämä on Pirkanmaan kannalta hyvä uutinen. Yrittäjät tietävät, että laadukkaat sote-palvelut turvataan suomalaisille järkevin kustannuksin vain monituottajamallilla, jossa hyödynnetään julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen osaamista. Yrittäjät haluavat vastakkainasettelun sijasta vahvistaa vuoropuhelua ja yhteistyötä, toteaa Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Janne Vuorinen.

– Jokaisella aluevaltuutetulla on kaikki avaimet käsissään, jotta jonoja lyhentävät palvelusetelit laitetaan liikkeelle ja jotta sote-yritysten osaaminen otetaan laajalti käyttöön. On syytä muistaa, että alan 400 000 ammattilaisesta 88 000 työskentelee yksityisellä sektorilla ja peräti neljä viidestä sote-alan yrityksestä on enintään neljän hengen yrityksiä. Hyvinvointialueiden palvelustrategian ytimessä tulee olla palveluiden tuottaminen monituottajamallilla. Aluevaltuuston ratkaisuilla on monestakin näkökulmasta katsottuna merkittävä vaikutus koko alueen elinvoimaisuuteen, muistuttaa Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Maria Virtanen.

– Aluevaalit olivat hyvinvointivaalien lisäksi myös talousvaalit. Uudet hyvinvointialueet eivät saa johtaa sote-menojen paisumiseen. On tärkeää huolehtia kestävästä julkisesta taloudesta ja ottaa välittömästi käyttöön yhteinen, läpinäkyvä kustannuslaskentamalli, jotta julkisten ja yksityisten tuottajien palveluita on mahdollista vertailla samoilla kriteereillä, Vuorinen jatkaa.

Pirkanmaalla eniten yrittäjävaltuutettuja keskustalla

Maaliskuussa 2022 työnsä aloittavassa Pirkanmaan aluevaltuustossa yrittäjävaltuutettuja on eniten keskustalla ja toiseksi eniten kokoomuksella ja perussuomalaisilla. Koko maassa eniten yrittäjävaltuutettuja on kokoomuksella, toiseksi eniten keskustalla ja kolmanneksi eniten perussuomalaisilla.