Koronalle on voinut altistua Ylöjärvellä perjantaina 6.8. S-marketissa.

Tays on ilmoittanut tiistaina 10.8. uusista altistumispaikoista, joihin kuuluu S-market Ylöjärvellä. S-marketissa on voinut altistua koronalle perjantaina 6.8. kello 17-18. Aiemmin kerroimme, että myös Ylöjärven Kauppakeskus Elossa on voinut altistua samana päivänä.

Tässä lisää Taysin tiistaina 10.8. ilmoittamia altistumispaikkoja Pirkanmaalla:

Keskiviikkona 4.8.:

ke 4.8. Ravintola Patarouva, klo 15.30-22

ke 4.8. Lidl Lakalaiva, klo 18-19

ke 4.8. Old Irish Pub, klo 20-01

Torstaina 5.8.:

to 5.8. Neste K Teiskontie, klo 10.30-11.30

to 5.8. Teboil Vehmainen, klo 15.30-16.30

Perjantaina 6.8.:

pe 6.8. Särkänniemi Sky Cafe, klo 10-15.30

pe 6.8. McDonald’s Hämeenkatu, klo 12-12.30

pe 6.8. Finnkino Plevna, Luokkakokous 3, klo 20 näytös

pe 6.8. S-market Ylöjärvi, klo 17-18

Lauantaina 7.8.:

la 7.8. Särkänniemi Sky Cafe, klo 10-15.30

la 7.8. Ravintola Patarouva, klo 13-18

la 7.8. Ravintola Puisto, klo 19.30-22