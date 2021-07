THL:n tartuntatautirekisteriin merkittiin tänään yksi uusi koronatartunta Ylöjärvelle. Yhteensä tartuntoja on varmistettu Ylöjärvellä 314 koko pandemian aikana.

Ylöjärvellä varmistettiin tänään 27.7. yksi uusi koronatartunta. Eilen maanantaina uusia tartuntoja ei merkitty Ylöjärvelle. Viikon sisällä tartuntoja on varmistettu 24, ja tahti on kiihtynyt viime viikkoina. Ylöjärvellä on varmistettu nyt yhteensä 314 tartuntaa koko pandemian aikana.

Koronatartuntoja on varmistettu Ylöjärvellä viimeisten viikkojen aikana kiihtyvään tahtiin. Viime viikolla (viikko 29) tartuntoja merkittiin kaupunkiin 23 kappaletta seuraavasti: tiistaina 20.7. kymmenen tartuntaa, keskiviikkona 21.7. kolme, torstaina yksi ja viikonlopun 23.7.–25.7. aikana yhdeksän uutta koronatartuntaa.

Toissa viikolla (viikko 28) koronarekisteriin merkittiin Ylöjärvelle 11 uutta tartuntaa seuraavasti: tiistaina 13.7. kaksi tartuntaa, keskiviikkona 14.7. yksi tartunta, torstaina 15.7. kaksi tartuntaa ja perjantaina 16.7. kolme tartuntaa. Viikonloppuna 17.–18.7. varmistettiin kolme tartuntaa.

Sitä edellisellä viikolla 27 uusia tartuntoja varmistettiin Ylöjärvellä neljä: keskiviikkona 7.7. kolme ja viikonlopun 10.–11.7. aikana yksi.

Kesä-heinäkuussa on varmistettu tähän mennessä 43 tartuntaa, joista 39 tartuntaa viimeisen kolmen viikon aikana. Sitä ennen tartuntoja varmistettiin Ylöjärvellä koko alkukesän aikana ainoastaan neljä. Toukokuun aikana uusia tartuntoja varmistettiin Ylöjärvellä 17.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri linjasi viime viikon tiistaina, että Pirkanmaa siirtyy jälleen epidemian kiihtymisvaiheeseen

