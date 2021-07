Tänään kokoontunut Pirkanmaan koronanyrkki teki päätöksen maakunnan huonontuneen epidemiatilanteen perusteella. Tartuntoja saavat nyt etenkin parikymppiset, ja baari- ja yökerhotartuntojen määrä on nousussa.

Pirkanmaa siirtyy jälleen koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, linjasi Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki tiistaina. Koronatartuntojen määrä jatkaa kasvuaan Pirkanmaalla, ja epidemiatilanne on mennyt edelleen huonompaan suuntaan.

Pirkanmaa siirtyi epidemian perustasolle 8. kesäkuuta, joten lievimmällä tasolla ehdittiin olla vain kuusi viikkoa. Kiihtymisvaiheessa oltiin sitä ennen 4. toukokuuta alkaen, jolloin sinne siirryttiin epidemian leviämisvaiheesta. Leviämisvaiheeseen siirryttiin 16. maaliskuuta koronatilanteen huononnuttua.

Epidemiatilanteen vaikeutuminen ja kiihtymisvaiheeseen siirtyminen ovat koronanyrkin mukaan signaali siitä, että jokaisen kannattaa tarkistaa, onko oma toiminta turvallista. Turvaväleihin ja maskin käyttöön on syytä kiinnittää huomiota.

– Haluan muistuttaa, että maskit ovat yhä tarpeen tilanteissa, joissa turvavälejä ei voi pitää, johtajaylilääkäri Juhani Sand sanoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Kiihtymisvaiheeseen siirtyminen tietää ravintolarajoituksia

Epidemian kiihtymisvaiheeseen siirtyminen näkyy käytännössä etenkin ravintoloiden aukioloajoissa. Valtioneuvosto on asettamassa lähipäivinä ravintolarajoituksia kiihtymisvaiheessa oleville alueille.

Muihin Pirkanmaan alueen suosituksiin tai rajoituksiin kiihtymisvaiheeseen siirtyminen ei tuo merkittäviä muutoksia, sillä maski- ja etätyösuositukset ovat olleet Pirkanmaalla voimassa tähänkin asti. Niiden merkitys ainoastaan korostuu entisestään.

Eniten tartuntoja tuttavien tapaamisista ja perhepiiristä

Pirkanmaalla todettiin viime viikolla yhteensä 173 koronatartuntaa, joista 80 prosentin lähde saatiin jäljitettyä. Sairastuneista 34 prosenttia oli edeltävästi karanteenissa.

Tartuntoja tuli eniten sukulaisten, ystävien ja tuttavien tapaamisista: tällaisia tartuntoja oli 38 eli 22 prosenttia kaikista tartunnoista. Perhepiiristä tartuntoja saatiin 36.

Ravintoloista, baareista ja yökerhoista saadut tartunnat ovat olleet noususuunnassa viime viikkoina. Niistä tuli viime viikolla 22 tartuntaa eli 13 prosenttia kaikista tunnetuista tartunnanlähteistä.

Ulkomailta saadut tartunnat ovat nyt laskusuunnassa, ja niitä oli kahdeksan prosenttia viime viikon tartunnoista.

Tartuntoja saavat etenkin parikymppiset

Koronatartunnat painottuvat nuoriin ikäryhmiin: viime viikon tartunnoista 41 prosenttia tuli 20–29- vuotiaille. Iäkkäillä eli yli 70-vuotiailla ei sen sijaan ilmennyt yhtäkään tartuntaa. Tämä johtuu luultavasti iäkkäiden hyvästä rokotussuojasta.

Koronanyrkki muistuttaa nuoria ja nuoria aikuisia ahkeran rokotuksessa käymisen tärkeydestä. Pirkanmaalaisista nuorista aikuisista vasta noin puolet on rokotettu ensimmäisen kerran, ja rokotussuoja on vielä puutteellinen.

Koronatilanne on tarpeen saada hallintaan, jotta arkeen voidaan palata mahdollisimman normaalisti, kun oppilaitosten lukuvuodet alkavat.

Pirkanmaalla on sairaalassa tällä hetkellä vain yksittäisiä koronapotilaita, mutta sairaaloissa on muuten varsin täyttä. Vaikka koronaan liittyviä sairaalahoitojaksoja on tällä hetkellä vähän, voi tartuntojen lisääntyminen johtaa myös terveydenhuollon kuormituksen kasvuun jollakin aikavälillä.

Pandemiaohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran viikon kuluttua 27.7.2021.