Perussuomalaisten Sami Savio on ennakkoäänten perusteella Ylöjärven ääniharava viime kuntavaalien tapaan.

Kun kaikista äänistä on laskettu 53,2 prosenttia niin Savio on saanut jo 508 ääntä. Toiseksi eniten ääniä on kerännyt kokoomuksen Juho Ojares (312) ja kolmanneksi suurimman äänisaaliin on saanut keskustan Minna Sarvijärvi (243)

Yli sadan äänen saaliin äänistä ovat nyt keränneet myös Markku Mäki-Ventelä (ps.), Mauri Heiska (ps.), Erja Pelkonen (ps.), Mika Kotiranta (kok.), Katja Luojus (kok.), Jaana Lamminen (sd.), Leena Mankkinen (sd.), Päivi Stenman (sd.), Jaana Tiura (sd.), Jussi-Pekka Ahonen (sd.), Seppo Peltola (sd.), Jussi Kytömäki (vihr.), Jenni Kiiskinen (vihr.), Nina Alanen (kd.)

Tällä hetkellä perussuomalaiset, kokoomus ja SDP ovat saamassa 11 valtuustopaikkaa. Vihreille on tulossa 6 ja keskustalle 5 valtuustopaikkaa. Vasemmistoliitto on saamassa 4 ja kristillisdemokraatit 3 valtuustopaikkaa.

Tällä hetkellä 65 prosenttia nykyisistä valtuutetuista on uusimassa paikkansa ja uusia valtuutettuja olisi 35 prosenttia.

Päivitämme tilannetta illan kuluessa.