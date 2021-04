Yrittäjät jaksavat painaa – rajoitusten lieveneminenkin auttaa ihan pian

Tässä numerossa aloitamme sekä paperilehdessä että paikallislehden verkkosivuilla julkaistavan juttusarjan, joka kertoo ylöjärveläisistä yrityksistä ja yrittäjistä. Yrittämisestä kertovalle juttusarjalle on tilaus yli vuoden kestäneen koronakurimuksen keskellä. Tärkein viesti on se, ettei puutarhakaupungissa ole jääty tuleen makaamaan vaan yrittämistä on jatkettu poikkeusajoista huolimatta tai jopa siitä johtuen entistä tarmokkaammin.

Kymmenosainen juttusarja tuo lukijoiden eteen mitä moninaisempia yrityksiä eri aloilta. Jutut kertovat yritysten arjesta ja niiden tarjoamista palveluista. Yritykset juttusarjaan on valittu yhdessä Ylöjärven yrittäjäyhdistyksen kanssa.

Ylöjärven Yrittäjille pitää nostaa hattua. Kyseessä on poikkeuksellisen energinen ja innovatiivinen yrittäjäyhdistys. Puheenjohtaja Anu Meuronen ja muut aktiivit vetävät yhdistystä ammattitaitoisella ja visionäärisellä otteella. Vastaavasti myös Kurun Yrittäjät ja Viljakkalan Yrittäjät tekevät niin ikään erinomaista työtä omilla alueillaan.

Yrittäjäyhdistysten järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa puutarhakaupungin yrittäjät pääsevät verkostoitumaan ja vaihtamaan näkemyksiään nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Näillä tapaamisilla sekä niissä käydyillä vertaiskeskusteluilla on korvaamattoman iso merkitys yritysten pärjäämiselle ja kehittymiselle. Ylöjärven Yrittäjät on noin 600 jäsenyrityksensä voimin Ylöjärven selvästi merkittävin elinkeinoelämän vaikuttaja.

Kun koronarajoitukset tämän viikon jälkeen hyvin todennäköisesti lievenevät, on monella yrityksellä jälleen hieman paremmat toimintaedellytykset. Etenkin ravintola- ja palveluala saa varmasti uutta virtaa.

Jokainen ylöjärveläinen voi tukea koko kaupungin hyvinvointia asioimalla paikallisissa liikkeissä ja käyttämällä paikallisten yritysten palveluita. Ylöjärvellä käytetyt eurot saavat paikkakunnan elinkeinoelämän rattaat pyörimään ja se on lopulta jokaisen ylöjärveläisen etu.