THL:n tartuntatautirekisteriin merkittiin keskiviikkona 31.3. kuusi uutta koronatartuntaa Ylöjärvelle. Tartuntoja on nyt yhteensä 227 kappaletta.

Tämä oli jo toinen päivä peräkkäin samalla tartuntamäärällä: myös tiistaina 30.3. rekisteriin merkittiin kuusi uutta tartuntaa. Maanantaina 29.3. tartuntoja oli puolestaan kolme.

Tartuntoja merkattiin THL:n rekisteriin viime viikolla (vko 12) yhteensä jopa 30 kappaletta: Maanantaina 22.3. rekisteriin merkittiin kaksi tartuntaa. Tiistai 23.3. sen sijaan oli koko koronavuoden yksittäinen huippupäivä Ylöjärven tartunnoissa, kun rekisteriin merkittiin yhteensä 20 uutta tartuntaa. Keskiviikkona 24.3. rekisteriin merkittiin viisi uutta tartuntaa, torstaina 25.3. vain yksi tartunta, perjantaina ei yhtään ja viikonloppuna kaksi.

Pirkanmaan ilmaantuvuusluku on nousussa: luku on 100 000 henkilöä kohden nyt 103,7, kun se oli edellisen 14 vuorokauden jaksolla 96,09.

Koko maan luku on 159,6 (laskussa) ja Husin alueen luku on 313,2, mikä on niin ikään laskussa: edellisen 14 vuorokauden jaksolla luku oli 344,67.

Viljakkalan Onnimanni-päiväkodissa korona-altistumisia

Rinteen päiväkodissa noin 20 korona-altistumista