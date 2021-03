THL:n tartuntatautirekisteriin lisättiin tiistaina 23.3. huikeat 20 uutta koronatartuntaa Ylöjärvelle.

Samalla meni rikki 200 tartunnan rajapyykki. Tartuntoja on Ylöjärvellä nyt yhteensä 204 kappaletta.

Koronatahti on nyt aivan poikkeuksellinen: 20 tartuntaa päivässä on erittäin paljon, joskin rekisteriin laittamisessa voi aina esiintyä viivettä, eli tartunnat on voitu löytää useampana eri päivänä. Eilen maanantaina 22.3. tartuntoja merkattiinkin THL:n rekisteriin ainoastaan kaksi kappaletta, saman verran kuin viime viikonlopun aikana yhteensä.

Tarttumistahti on ollut silti poikkeuksellisen kova Ylöjärvellä viime viikkojen aikana:

Viime viikolla (vko 11) todettiin Ylöjärvellä enemmän koronatartuntoja kuin millään muulla viikolla noin vuoden sisään. Viime viikon saldo oli yhteensä 31 uutta tartuntaa. Edelliset ennätykset tehtiin edellisillä viikoilla eli viikoilla 10 ja 9. Näillä molemmilla viikoilla todettiin 16 uutta tartuntaa Ylöjärvelle.

Viime viikolla (11) todettiin tartuntoja seuraavasti: viikonloppuna 20.-21.3. kaksi, perjantaina 19.3. jopa kahdeksan, torstaina kuusi, keskiviikkona viisi, tiistaina 16.3. neljä kappaletta ja maanantaina kuusi.

Ennätysviikkoja edeltävällä viikolla (vko 8) tahti oli hiljaisempi: uusia tartuntoja varmistettiin Ylöjärvellä yhteensä seitsemän kappaletta.

Pirkanmaan ilmaantuvuusluku on nyt 100 000 asukasta kohden 100,7. Vielä eilen luku oli 89,1 ja perjantaina se oli 85,7. Edellisen 14 vuorokauden aikana luku oli 63,75.

Husin alueella ilmaantuvuusluku on pysynyt viime päivinä tasaisempana. Tiistaina 23.3. se oli 344,7 – luku oli noussut noin kahdella. Edellisen 14 vuorokauden aikana luku oli 307,75.