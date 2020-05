Touhula on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen torstaina 14.5. johtuen yhtiön vaikeasta taloudellisesta tilanteesta. Yhtiöllä on yhteensä neljä päiväkotia Ylöjärvellä: Työväentalontiellä, Kortteentiellä, Mustarastaantiellä ja Rauhalantiellä.

Toimenpiteellä yhtiö pyrkii tervehdyttämään Touhulan talouden ja varmistamaan toiminnan jatkuvuuden. Touhulan pääomistaja ja rahoittajat ovat turvanneet yhtiön maksuvalmiuden.

Touhula kertoo tiedotteessaan, että yrityssaneeraus edellyttää jokaisen yhtiön päiväkodin taloustilanteen tarkastalua, minkä jälkeen yhtiö ryhtyy toimenpiteisiin toiminnan jatkamiseksi. Yrityssaneerausprosessista tiedotetaan lisää toukokuun aikana.

– Vaikka suuri osa Touhulan päiväkodeista on kannattavia, on koko Touhulan toiminta ollut pidemmällä aikavälillä tappiollista useiden päiväkotien alhaisista lapsimääristä ja nousseista kuluista johtuen. Lisäksi Touhulan toiminta on vaarantunut lyhyemmällä aikavälillä koronapandemiasta johtuen. Päiväkodeissamme on ollut vain vähän lapsia poikkeusaikoina, mutta toiminnan kiinteät kulut ovat pysyneet jotakuinkin entisellään. Koronatilanne aiheuttaa poikkeuksellista epävarmuutta myös syksyn näkymiimme ja haluammekin nyt tehtävillä toimenpiteillä turvata toimintamme jatkuvuuden, tiedotteessa kerrotaan.

Touhula sanoo, ettei yrityssaneerauksella ei ole välittömiä vaikutuksia päiväkotien toimintaan.

– Arki päiväkodeissamme jatkuu kuitenkin kuten tähänkin asti ja tulemme viestimään myös tilanteesta avoimesti ja ajantasaisesti sen edetessä.

Touhula-päiväkoteja on Suomessa yli 170, ja niissä on hoidossa yli 10 000 lasta. Työntekijöitä yhtiössä on yli 2 500.

Lue myös: Ylöjärven ensimmäinen Touhula-päiväkoti avattiin Haavistolle