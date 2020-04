Innovatiivisia kaupunkikalusteita valmistava Lehtovuori Oy on jo pitkään ollut ympäristöystävällisyyden edelläkävijä. Koronakriisi osoitti, että yrityksessä osataan edelleen reagoida nopeasti.

Kun koronavirus romahdutti sekä yhteiskunnan että talouden näkymät, Lehtovuori Oy:ssä ei jääty surkuttelemaan sinänsä järkyttävää tilannetta. Yrityksen suunnitteluosasto kehitti pikavauhtia uudenlaisen siirrettävän telineen käsidesin annostelijalle.

– Toimitukset alkoivat muutamassa viikossa idean syntymisestä. Bakteereita torjuvalla maalilla pinnoitetuista telineistä tulee epäilemättä jatkossa uusi, pysyvä kaluste julkisiin tiloihin kuten kauppakeskuksiin ja virastoihin, toimitusjohtaja Eero Ojanen visioi.

75-vuotias Lehtovuori Oy on aina ollut eturintamassa keksimässä uusia innovaatioita kaupunkiympäristöjen kalustamiseen. Siinä missä moni muu yritys vielä takoo tavallisia roskiksia, Hopea­tiellä Ylöjärvellä valmistetaan jäteasioita, jotka on varustettu aurinkokennoilla toimivilla puristimilla.

Kun jätteet puristetaan kasaan jo syntypaikalla, astioita ei tarvitse tyhjentää niin usein ja jätteiden kuljettamisesta syntyy huomattavasti vähemmän päästöjä. Puristettu jäte on myös astian tyhjentäjälle turvallista käsitellä.

– Mottomme on aina ollut, että haluamme olla iloksi sekä ihmisille että ympäristölle. Jäteastiat, joista roskat eivät pursuile, pitävät lähiympäristön siistinä, ja aurinkokennolla toimivat puristimet säästävät luontoa moni tavoin, Ojanen toteaa.

Kestävää resurssien käyttöä

Ylöjärven kaupungin vuoden 2020 elinkeinopalkinnon saanut Lehtovuori Oy on kestävän kehityksen pioneereita. Yrityksen tuotteet on aina valmistettu pääasiassa teräksestä. Terästuotteet kestävät aikaa, ja kun ne tulevat elinkaarensa päähän, materiaali lähtee kiertoon ja uusiokäyttöön – teräs on maailman kierrätetyin materiaali.

Jäte- ja lajitteluastioiden ohella Lehtovuori valmistaa esimerkiksi penkkejä, jotka houkuttelevat viihtymään puistoissa, sekä polkupyörä- ja bussipysäkkikatoksia, jotka kannustavat pyöräilemään tai käyttämään julkista liikennettä.

– Ympäristöystävällinen liikkuminen on paljon houkuttelevampaa, kun tietää saavansa polkupyöränsä suojaan sateelta tai pääsevänsä itse bussia odottaessa katon alle, Eero Ojanen uskoo.

Lehtovuorella suunnittelun ytimessä on kehittää ympäristöä säästäviä tuotteita, joita on helppo säätää, muunnella, käyttää, huoltaa ja tyhjentää. Kauniitakin niiden pitää olla. Oma teollinen muotoilija varmistaa, että roskikset, liikuntavälineet ja matontamppaustelineet sopivat skandinaaviseen designiin tottuneeseen makuun.

Kovat kasvutavoitteet

Koronaviruksen innoittama käsidesiannostelijan teline on Lehtovuorelle uusi aluevaltaus tilanteessa, jossa asiakkaiden yhteydenotot ovat muuten olleet harvenemaan päin. Tilauskanta on toki toistaiseksi muutenkin vahva, sillä kaupungistuminen sataa suoraan kaupunkiympäristöjen kalustajan pussiin.

Tampereen kaupunki on Lehtovuori Oy:n vanhimpia ja vakaimpia asiakkaita. Ylöjärveläisyritys on kalustanut muun muassa Keskustorin, Sorsapuiston ja Hatanpään arboretumin alueita.

Kotimaan isojen kaupunkien lisäksi muun muassa Bergen, Trondheim ja Oslo ovat valinneet Lehtovuori Oy:n kaupunkikalusteidensa toimittajaksi.

– Kotimaa on meille vahva kivijalka, mutta vienti kasvaa koko ajan. Sen pitääkin kasvaa, sillä tavoitteemme on kolminkertaistaa liikevaihto viidessä vuodessa. Se on kunnianhimoinen tavoite mutta saavutettavissa. Erityisesti City Solar -jäteastioissa on paljon potentiaalia, toimitusjohtaja Ojanen arvioi.

Edistyksellinen jäteastia voi olla päänavaus uuteen asiakkuuteen, mutta Lehtovuorella satsataan laajaan tuotevalikoimaan, jotta asiakkaan ei tarvitse shoppailla yhtä katukalustetta sieltä, toista täältä. Kokonaisuus on helpommin hallittavissa, kun kaikki huollot ja varaosat tulevat samasta paikasta.

Vaikka kasvua haetaan isoista kaupungeista, asiakkaissa on myös yksittäisiä taloyhtiöitä, joille tehdään roska- ja polkupyöräkatoksia.

Kasvu merkitsee työtä niin omassa yrityksessä kuin alihankkijoille. Lehtovuori Oy aikoo jatkossakin viihtyä Pirkanmaalla ja Ylöjärvellä, jossa on hyvät yhteydet ja paljon alihankkijoiksi sopivia toimijoita.

– Jokainen meiltä ostettu tuote tuo työtä pirkanmaalaisille tekijöille joko meillä tai alihankkijayrityksissä. Kun taloudellinen tilanne on hankala kuten nyt, toivomme tietysti, että kaikki haluaisivat tukea paikallista yrittäjyyttä, Eero Ojanen muistuttaa.

Lehtovuori Oy

• Perustettu vuonna 1945

• Liikevaihto 7,3 miljoonaa euroa

• Työllistää 45 henkilöä ja alihankkijoita

• Vientiä yli 40 maahan

• Tytäryhtiöt Ruotsissa ja USA:ssa

• Ylöjärven kaupungin ja Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n elinkeinopalkinnon saaja 2020