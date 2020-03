Yrittäjien Pentikäinen: Viidakon laki vahvistuu ja vahvat jyräävät nyt heikompia

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan Suomen talouselämässä vahvistuu tällä hetkellä viidakon laki. Vahvat jyräävät heikompia, ja isot pienempiä

– Lähes jokainen yrittää estää ensisijaisesti oman kassansa kuivumisen, eikä välitä, vaikka se kaataa kaverin, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kuvailee.

Viidakon laki toteutuu erityisesti siinä, miten laskuja maksetaan ja vuokrista neuvotellaan.

– Harva välittää maksuaikoja koskevasta säätelystä. Laskuja maksetaan, jos huvittaa, vaikka työ olisi tehty aikoja sitten, Laki on kuollut kirjain, koska sitä ei kukaan valvo, Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjät saa viestejä siitä, miten maksuaikoja on venytetty jopa 120 päivään, tai asiakas on vain kategorisesti ilmoittanut, ettei nyt maksa tehdystä työstä tai tuotteesta.

– Yrittäjien hätähuutoja kuuluu isojen huutomerkkien kera, Pentikäinen sanoo.

– Vuokramarkkinoilla pienet yrittäjät – niin vuokralaiset kuin vuokranantajat – joustavat, mutta isot näyttävät antavan lähinnä parin kuukauden lykkäyksiä. Se tuntuu asiakkaansa menettäneelle yrittäjälle siltä, että lyödään märkä rätti kasvoille, hän lisää.

Pentikäisen mukaan yrityskentässä voimistuva viidakon laki johtuu siitä, että yritysten rahoitusnäkymiä ei ole kyetty uskottavasti turvaamaan koronakriisitilanteessa. On epäluottamusta rahoituksen saatavuuteen.

Yritysten kassat kuivuvat, kun tulovirta on vähentynyt. Lainarahaa on saatavilla, mutta hakemuksia ei ehditä käsitellä riittävän nopeasti.

– Hyvää tahtoa on paljon, mutta kapeikkoja on liikaa. Raha ei löydä yrityksiä. Resurssit eivät riitä rahoitushakemusten nopeaan käsittelyyn. Kriisipaketti ei tältä osin toimi. Isojen yritysten rahoituksen turvaamiseen löytyy malleja ja välineitä, mutta laaja pk-kenttä on jäänyt huutolaislapsen asemaan. Sen palvelemiseen ei ole riittäviä keinoja. Näkymä on synkkä: kuljemme kohti mittavaa konkurssiaaltoa, Pentikäinen pohtii.

Yrittäjät vaatii valtion suoraa tukea yrityksille nopeasti. Yrittäjäjärjestö on ehdottanut hallitukselle 5,2 miljardin euron suoran tuen maksamista. Yrittäjät esittää kolmea tukimuotoa: työnantajatukea, yrittäjätukea ja yksinyrittäjätukea.