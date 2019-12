Poliisi pyytää havaintoja Ylöjärven Viljakkalassa kadonneesta 80-vuotiaasta Antero Takalasta.

Takala on poistunut asunnostaan ilmeisesti viimeistään 15.12. yöllä. Takala on vartaloltaan hoikka ja noin 170 senttimetriä pitkä. Takalan vaatetuksesta ei ole varmuutta, mutta hänellä on ollut mahdollisesti pipo, villapaita, tummat housut ja saappaat, jossa oranssia väriä.

Takalalla on mahdollisesti partaa. Takala on kävellessään käyttänyt haravaa kävelykeppinään.

Havaintoja voi ilmoittaa Nokian poliisiin, 0295 445 888 (8-16) tai vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi