Liikenneturvan kyselyn mukaan peräti joka neljäs nuori tuntee tai tietää henkilön, joka on kuljettanut ajoneuvoa huumeissa. Toisaalta nuorten asenteet rattijuopumusta kohtaan ovat tiukat.

Liikenneturvan #Rohkee-kampanja kannustaa puuttumaan päihtyneenä ajamiseen, oli aine mikä tahansa.

Rattijuopumus ei ole pelkästään alkoholin vaikutuksena ajamista, ja huumausaineet ovatkin kasvava ongelma tieliikenteessä. Viime vuonna jo 40 prosenttia kaikista rattijuopumuksista oli huumetapauksia.

Liikenneturvan nuorisotutkimuksessa selvisi, että peräti joka neljäs (24 prosenttia) nuori tuntee tai tietää henkilökohtaisesti jonkun, joka on ajanut ajoneuvoa huumeiden vaikutuksen alaisena.

– Tulos osoittaa, ettei liikenne ole tässäkään suhteessa muusta elämästä erillinen saareke. Huumeiden käyttö on kasvanut edelleen viimeisten vuosien aikana, ja se näkyy valitettavasti myös liikenteessä. Päihteiden vaikutuksen alaisena ajaminen on aina iso riskitekijä, eikä ole väliä, mikä aine on kyseessä – silloin ei kuulu liikenteeseen, Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen sanoo.

Asenteet huumeratteja kohtaan ovat kuitenkin tiukat nuorison keskuudessa – kyselyyn vastanneista lähes kaikki (94 prosenttia) olivat sitä mieltä, että huumeissa autoileminen on vakava liikennerikkomus. Yhtä jyrkkä on suhtautuminen myös alkoholin vaikutuksen alaisena ajamiseen.

– Sosiaalinen normi on siis vahvasti selvän liikenteen kannalla. Sitä onkin syytä vahvistaa entisestään. Kaveripiirin ja muiden läheisten kielteinen suhtautuminen on iso ennaltaehkäisevä tekijä päihtyneenä ajamiseen, Tarvainen toteaa.

Rattijuopumustapauksissa kuolleista ja loukkaantuneista yli kolmannes on 15–24-vuotiaita. Päihteet erottuvat yhtenä isona riskitekijänä nuorten onnettomuuksissa, etenkin kesäliikenteessä.

Liikenneturva vahvistaa rattijuopumuksen vastaista ilmapiiriä ja kampanjoi heinä-elokuun vaihteessa yhteistyökumppaneineen erityisesti nuorten selvän liikenteen puolesta.

#Rohkee-kampanja kannustaa estämään kaveria ajamasta päihtyneenä – ottamalla tarvittaessa vaikka avaimet pois, jos ei muu auta.

Yli yhdeksän kymmenestä (92 prosenttia) kyselyyn vastanneesta nuoresta toivoikin, että kaverit yrittäisivät estää, jos olisi itse aikeissa ajaa päihtyneenä. Omaa kaveria estäisi ajamasta päihtyneenä aivan tai melko varmasti lähes jokainen kyselyn vastaajista (94 prosenttia).

– Koko kaveriporukan kannattaa olla valppaana, jos kesän juhlissa vedetään muutakin kuin leukoja. Rohkea tyyppi estää kaveria menemästä rattiin, jos tämä on kännissä tai kamoissa. Se kaverikin aivan varmasti kiittää viimeistään seuraavana päivänä, Liikenneturvan järjestöpäällikkö Pasi Anteroinen muistuttaa.