Tampereen ratikka, huomioiden veronmaksajien ylettömät turhat kustannukset ynnä muut ongelmat ja haitat, on menneisyyttä.

Ratikka yleisesti ottaen on täydellisesti mennyttä mailmaa. Ratikkaa on käytetty yli 200 vuotta ja tuolloin menneisyydessä vain siksi, ettei ollut kattavaa tieverkostoa.

Miksi tälläinen fossiili tehtiin Tampereelle vielä yli 200 vuotta ajastansa jäljessä.

Tieverkosto ja kumipyörät on keksitty jo ajat sitten tässä välissä. Hukkaan heitetyt miljardit ovat joillekin vain numeroita.

Jyrki Nivus