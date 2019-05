Vaasantien autoilijat ovat viime aikoina saaneet ihastella Teivon yritysalueelle noussutta SIM Finlandin uutta kimmeltävän tummapintaista, osin lasiseinäistä tehdasta. Kampaamoalan tuotteita valmistava SIM on aina osannut tehdä vaikutuksen sekä toimitiloillaan että laadukkailla tuotteillaan.

SIM Finland Oy:n nykyiset toimitilat Ylöjärven Pallotiellä ovat alusta asti herättäneet huomiota ylellisellä ilmeellään. Toimitusjohtaja Tatu Viherma lupaa, että Teivoon parhaillaan rakentuvat uudet toimitilat ovat nekin sisältä yhtä edustavat kuin ulkoa, joskin tyyli päivitetään vähän modernimmaksi.

Vaikuttavat tilat tekevät oikeutta seinien suojassa valmistettaville tuotteille. Vuodesta 1994 lähtien hajusteettomia kampaamotuotteita valmistanut SIM Finland on edelleen tuoksuttomuuden edelläkävijä maailmalla. Tuoksuttoman trendin kasvaessa kilpailijatkin ovat havahtuneet kehittämään yksittäisiä hajusteettomia tuotteita, mutta SIM on edelleen ainoa yritys, jolla on tarjota kaikki kampaamoissa käytettävät tekniset tuotteet hajusteettomina.

Työperäinen altistuminen aiheuttaa kampaajille usein allergiaoireita. Hajusteet ovat yksi yleisimpiä allergian aiheuttajia.

– 20 vuotta sitten meidän tuotteemme olivat allergisoituneen kampaajan viimeinen oljenkorsi. Nykyään monet nuoret kampaajat aloittavat hajusteettomien tuotteiden käytön jo ennaltaehkäisevästi. Asiakkaatkin osaavat vaatia tuoksuttomuutta, Tatu Viherma sanoo.

Innovatiivisuuden ohella SIM Finland vaalii laatua. Kun markkinoille alkoi ilmestyä erilaisia hiusta kemiallisissa käsittelyissä suojaavia tuotteita, SIMiltäkin alettiin kysellä vastaavaa suojaa.

– Vastasimme, että sellainen tulee vain, jos onnistumme kehittämään tuotteen, joka on parempi kuin kilpailijoilla. Kehitystyö kesti kolme vuotta, mutta nyt tuotteeseen ollaan todella tyytyväisiä. – Viemme yritystä ja sen tuotantoa eteenpäin kuin omaamme, koska se on sitä. Tässä suhteessa poikkeamme muista kokoluokkamme kilpailijoista, jotka tyypillisesti ovat pääomasijoittajien omistuksessa tai monikansallisten yhtiöiden tytäryhtiöitä.

Triljoonan sävyn some-brandi

Kuluttajille SIM Sensitive -kampaamotuotteet ja SensiDO-hiusvärit ovat usein tuntemattomia tuotemerkkeja. Ammattilaisten keskuudessa brandit tunnetaan maailmanlaajuisesti, ja tunnettuutta osataan kasvattaa. Uudet SensiDO Trillion Tones -värit lanseerattiin yhdessä Instagram-vaikuttaja Rebecca Taylorin kanssa.

– Taylor on amerikkalainen värjäysartisti, joka tekee meidän tuotteillamme uskomattomia sateenkaarivärjäyksiä. Hänellä on Instagramissa 630 000 seuraajaa, joista suuri osa on alan ammattilaisia eli kampaajia, Tatu Viherma kertoo yhteistyökumppanistaan.

– USA:ssa meidät luokitellaankin some-brandiksi, koska näkyvyytemme Pohjois-Amerikassa on kasvanut juuri sosiaalisen median ansiosta.

Taylorin käyttämä Trillion Tones on uuden sukupolven hybridiväri. 16 eri komponenttia sekoittamalla saa luotua loputtomasti eri sävyjä. Värien luomisessa auttaa sovellus, jonka avulla kampaaja suunnittelee värit ja näkee, millä sekoituksella haluttu lopputulos syntyy. Applikaatio ottaa huomioon asiakkaan nykyisen hiusvärin, jolloin tulos vastaa mahdollisimman lähelle sitä, mitä ruudulla on suunniteltu.

– Sovellus perustuu tuhansiin spektrofotometrillä mitattuihin värjäystuloksiin. Applikaatio on nyt ollut vuoden käytössä Suomessa, Kanadassa aloitettiin maaliskuussa ja USA:ssa ensimmäinen merkittävä toimija aloittaa kesällä, Tatu Viherma kuvaa suomalaisen IT-osaamisen leviämistä hiusvärien käytössä.

Kilpailijoilla ei ole vastaavaa väriä eikä applikaatiota. Alalla, jossa yhdelläkään toimijalla ei ole selkeästi suurinta markkinaosuutta, on koko ajan oltava tuotekehityksessä vähän muita edellä.

Pohjoismaissa SIM Finland on ainoa kestovärien valmistaja. Maailmalla suomalaisuudesta ei ole hirveästi hyötyä muttei haittaakaan.

– Toki meidät tiedetään maailmalla luotettaviksi: kaikissa maissa ei ole ihan itsestään selvää, että sovitut tuotteet toimitetaan ajallaan ja lasku on sellainen kuin piti, Viherma toteaa.

– Loppupeleissä tuotteiden laatu ja hinta ratkaisevat haluttavuuden ja kysynnän.

Tuplasti varastoa, triplasti liikevaihtoa

Tuoksuttoman trendin leviäminen maailmalla on merkinnyt SIM Finlandin liikevaihdon kasvua yli kolminkertaiseksi vuodesta 2004, jolloin yritys muutti Kangasalan Suoramalta Ylöjärven Elovainiolle. Ei ihme, että Elovainion 4650 neliön toimitila on jäänyt pieneksi.

– Etenkin varastotilaa on tässä nykytarpeisiimme aivan liian vähän. Uusissa tiloissa voimme esimerkiksi tarjota private label -asiakkaille varastointi- ja toimituspalvelua eli tuotteet lähtevät suoraan meiltä loppuasiakkaalle.

Tuoksuttomien kampaamotuotteiden maailmanvalloitukselle voikin povata yhtä väkevää kasvua kuin edellisissä tiloissa tapahtui.

– Olemme laskeneet, että tilojen puolesta voimme hyvinkin taas kasvattaa liikevaihdon kolminkertaiseksi. Se on ihan realistinen tavoite, sillä maailmanlaajuisesti hiuskosmetiikka on miljardibisnes, ja kyse on vain markkinaosuuksista, Tatu Viherma toteaa.