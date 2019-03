Kannabis on laillistettava Suomessa!

Suomessa ja maailmalla nuorempi sukupolvi on vastuullisempaa ja kouluttautuneempaa kuin koskaan aikaisemmin. Me käytämme vähemmän alkoholia ja nikotiinituotteita, ja tiedostamme päihteiden haitat. Nyt on aika lopettaa sota kannabista vastaan ja laillistaa se Suomessa.

Enemmän riippuvuutta aiheuttavia aineita ovat muun muassa alkoholi, masennuslääkkeet, nikotiini ja kahvi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vertailussa kannabis aiheutti verrokkeihin nähden vähemmän riippuvuutta ja oli vähiten vahinkoa aiheuttava päihde.

Tällä hetkellä kannabiksen kasvattamista ja myyntiä hallitsee järjestäytynyt rikollisuus ja kaikki tuotot kannabiksen myynnistä valuvat pimeille markkinoille. Valtio menettää suuria määriä verotuloja.

Toinen suuri ongelma tällä hetkellä on itse myytävässä tavarassa. Kukaan ei valvo, minkälaista tuotetta katukaupassa liikkuu eikä sille ole olemassa laatustandardeja. Puhtaaseen kannabikseen on rahan vuoksi joissain tapauksissa lisätty joitakin synteettisiä, halpoja aineita, jotka vahvistavat vaikuttavan aineen THC:n (tetrahydrokannabinolin). Tämä lisää erilaisten komplikaatioiden lisääntymistä, myrkytystiloja ja koukuttumista näihin synteettisiin aineisiin.

Kannabis voi kuitenkin aiheuttaa runsaasti nautittuna mielenterveysongelmia ja psykoosia. Näen kuitenkin, että vero- ja myyntituloista kertyneitä varat voidaan suurimmaksi osaksi kohdistaa sosiaalipalveluihin, sivistykseen, haittojen ennaltaehkäisyyn ja päihdevalistukseen. Ihmisten tietoisuutta täytyy lisätä, eikä kannabiksen käyttäjiä tule leimata huonommiksi kansalaisiksi.

Kannabiksen kasvatus ja myynti tulisi ainakin aluksi järjestää valtion monopoliin nojaten ja sillä tulisi olla verrattain korkea hinta. Valtion hoitaessa kasvatuksen ja myynnin, kannabis olisi varmasti puhdasta ja kuluttajalla on varma tieto siitä, mitä lajiketta hän ostaa. Kannabiksen ostamiselle sopiva ikä olisi mielestäni 20 vuotta.

Säästyneet poliisin resurssit voidaan kohdistaa tehokkaammin kannabiksen laillistamisen jälkeen kovien huumeiden ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Verotulojen ja myyntitulojen kasvaessa poliisien määrää voidaan myös nostaa ja lisätä turvallisuutta.

Fiksuihin nuoriin ja nuoriin aikuisiin on voitava luottaa. Aikuisen ihmisen tulee voida vapaaseen valita, mikä päihde sopii hänelle parhaiten.

Päihteetön maailma on aina ollut ja tulee aina olemaan utopiaa.

Joonas Soukkio

eduskuntavaaliehdokas (kesk.)