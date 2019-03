Ruotsi on varakas kansankoti varustettuna omalla valuutalla. Joinain yksittäisinä vuosina Suomen talouskasvu saattaa olla vähän nopeampaa. Lyhyt vilkaisu maiden autokantaan kertoo erot varallisuudessa. Muissa elämän osa-alueissa tulee mieleen tärkeät rauha jaa urheilu.

Mukavasti ovat ruotsalaiset noin parin sadan vuoden ajan sotia vältelleet. Taistelut lisäävät vain inhimillistä kärsimystä ja köyhdyttävät lompakkoa. Jääkiekossa ruotsalaisilla on tapana viedä karkki suomalaisten suun edestä viime hetkellä. Toki poikkeuksia löytyy. Den glider in.

Autoista ensimmäisenä tulee tietysti mieleen Volvo. Siinä on kyllä tuotteen brändi kohdallaan. Ruotsin Volvolla saamia vientituloja ei kannata edes arvioida. Muuten saattaa iskeä sellainen kateuskohtaus että. Onneksi suomalaisille on edes työntekijän rooli ollut tarjolla. Kaiken kukkuraksi olen kuullut heiton, ettei Volvo vielä mitään. Abban musiikki on saattanut tuottaa jopa vielä enemmän. Muutun vihreäksi. Mamma mia.

Oletetaan nyt, että Suomella on varaa ostaa ne 64 hävittäjää. Täydellisessä maailmassa Suomesta löytyy poliitikkoja, jotka laittavat valtiontaloutemme kuntoon. Sen jälkeen rahaa löytyy turvallisuuden takaamiseen etukäteen. Ehdotan seuraavaa. Hankitaan Ruotsista ostopalveluna hävittäjäsuorituksia Pohjois-Suomen puolustamiseen. Kaikki koneet, lentäjät, lentokentät, varaosat ja huollot ovat Ruotsista. Helppoa kuin mikä. Rahalla saa ja hevosella pääsee.

Jatketaan osin sotaisella aiheella. Metsästystä harrastavat tietävät hyvin ruotsalaisten patruunoiden hyvyyden. Kuvaavaa oli englanninkielinen sutkaus internetissä, jossa testattiin näitä ruotsalaisia tuotteita. Ovat kuulemma enemmän tunnettuja laadustaan kuin saatavuudestaan. Voi että ruotsalaisilla menee hyvin.

Mennään konkretiasta osin uskomusten puolelle. Autojen etusäleikköön tai etummaisiin peileihin voidaan asentaa erityiset pillit. Ajoviima saa ne puhaltamaan tietyllä äänen korkeudella. Ihminen ei sitä kuule. Mutta jos kovasti uskoo, niin hirvi kuulee sen äänen ja kääntyy tien reunasta takaisin metsään. Uskokoon ken tahtoo. Kyseessä on tiettävästi ruotsalainen keksintö taasen.

Kuvasta poiketen kirjoittajalla on uudet silmälasit. Omasta mielestään tietysti oikein hienot ja vieläpä Suomessa suunnitellut. Mutta valmistusmaa on yllätys yllätys taas kerran Ruotsi. Kyllä he sitten osaavat.

Ikäihmiset tarvitsevat vessassa korokkeita ja nousutukia. Yhdessä erinomaisessa mallissa lukee isolla, että suunniteltu ruotsissa. Ruotsi iski jälleen ja osui tällä kertaa kuvainnollisesti ahteriin. Ainoa hyvä puoli kateuden kannalta on tällä kohtaa kieli. Asia lukee pelkästään englanniksi, joten onneksi kaikki eivät sitä ymmärrä.

