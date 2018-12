Petri Laaksosen joulukonsertissa Sääksmäen kirkossa oli samanlainen tunnelma kuin Marta Wendelinin joulukortissa

Adventtiaika inspiroi suuren joukon maamme artisteja pitämään joulukonsertteja ja jopa laajoja joulukiertueita. Petri Laaksosella on jo pitkä perinne joulukonserttien järjestämisestä. Hän on uskollisesti liikkeellä eri puolilla Suomineitoa – mies on siis todellinen joulusanoman lähetti. Tämän viikon maanantaina säveltäjä-laulaja loi juhlatunnelmaa Sääksmäen kirkossa. Illan ohjelma oli taitavasti rakennettu – kuulijat pääsivät todellisiin fiiliksiin.

Koko joulukuu on joulukonserttien kulta-aikaa.

Pirkanmaallakin ihmisillä on vara valita, sillä joulukonserttien tarjonta on poikkeuksellisen monipuolinen ja runsas. Jokainen löytää taatusti mieluisensa esiintyjän ja konserttipaikan.

Sääksmäen kirkko kuuluu pyhäkköjemme kansallisaarteistoon. Taiteilija Kalle Carlstedtin maalauksien ympäröimänä saavuttaa rauhan ja pystyy keskittymään olennaiseen. Lämminhenkinen ja kodikas pyhäkkö on kiitollinen konserttisali. Esiintyjät ovat lähikontaktissa, ja musiikki soi kauniisti holveissa.

Maanantai-iltana Valkeakoskella satoi tiheästi lunta. Maa valkeni. Tunnelma oli kuin konsanaan Immi Hellénin Joulukirkkoon-riimityksessä.

Petri Laaksonen on kunnostautunut kirkkokonsertoijana. Menneenä kesänä muusikko kokosi ohjelman länsirannikon keskiaikaisia kirkkoja varten. Konserttisarja oli niin huippu, että taiteilija päätyi levyttämään ohjelmiston albumiksi.

Joulu on inspiroinut Laaksosen tekemään omia joululaulujaan. Häneltä on ilmestynyt kaksi pitkäsoittoa: Lumivalkeaa (1997) ja Talven syliin (2004). Laaksonen on sanan todellisessa merkityksessä jouluihminen, sillä hän on jo vuosikausien ajan tehnyt mittavat konserttikiertueet nimenomaan vuoden pimeimpään aikaan. Hän oli ensimmäisellä joulukiertueellaan jo vuonna 1994.

Laaksosen tämänvuotisessa joulukonsertin ohjelmassa 16 laulua, konsertteja peräti 20. Sääksmäellä artisti palkitsi musiikkinsa ystävät ylimääräisellä kappaleella.

Säveltäjä-laulajalla on paljon omia kappaleita, joten hän pystyy kokoamaan jo omasta tuotannostaan hyvin erilaisia konserttisisältöjä. Yleisö odottaa tiettyjä lauluja, kuten Täällä Pohjantähden alla -teosta. Se on ikoninen mestariteos, joka heti ilmestyttyään valtasi suomalaiset.

Monen konsertin ongelmaksi koituu se, että laulaja on vain valinnut tietyn määrän lauluja ja sitten hän esittää ne pötkössä. Laaksosella on ilmiömäinen taito kutoa kokonaisuus, joissa laulut ja iskevät repliikit nivovat tarjonnan ehyeksi kokonaisuudeksi. Konsertti on kuin tarina – tässä tapauksessa joulun satu.

Se, että laulaja on sisäistänyt sen, mitä hän esittää, on kuulijan kannalta merkittävä asia. Säveltäjänä ja sovittajana Laaksonen luonnollisesti kääntää viimeisenkin kiven ja kannon jokaisesta teoksesta, joka päätyy hänen työpöydälleen. Tämä pohjatyö myös kuuluu hänen tulkinnassaan.

Laaksonen poimii ohjelmistoonsa myös perinteisiä joululauluja. Hän laulaa lisäksi kollegojensa tunnetuiksi tekemiä kappaleita.

Tämänvuotisesta konsertista erityisesti muistiin painui Laaksosen herkkä tulkinta ranskalaisesta joululaulusta Entre le Beauf (Heinillä härkien kaukolan). Tulkinta johdatti kirkkovieraat joulun syvällisen sanoman äärelle.

Jose Mariacanon säveltämä ja Anna Erikssonin sanoittama Anna meille rauha on koskettava esimerkki aikamme joululaulusta, joka herkistää ihmiset joulun ihmeen edessä.

Jaakko Löytyn säveltämä ja sanoittama Ilouutinen suo Laaksoselle mahdollisuuden räväyttää evankeliumin ydin kaikelle kansalle.

Kaiken kaikkiaan Petri Laaksosen konsertissa on läsnä aito joulu. Puolentoista tunnin matka joulun sanomaan tekee hyvää niin mielelle kuin ajattelulle.

Muusikkoina ovat Make Perttilä (kitara) ja Petri Hatakka (koskettimet). He ovat myös enkelikuorona.