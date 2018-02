Uutiset utelee: Mitä ajattelet siitä, että Kuru on ottanut vänrikki Stoolin omakseen?

Lasse Harju

Karjulankylä

– On siihen ihan hyviä perusteluja. Vastaväitteet eivät ole niin hyviä kuin kurulaisten väitteet. Kyllä kurulaiset, vanhat ainakin, hyvin tietävät tarinan. Itse olen ollut Vänrikki Stool -oopperassakin laulamassa Kurussa.

Matti Myllymäki

Peippokylä

– No totta kai Stoolin esikuva on Kurusta! Semmoinen tunne minulla on oman kuntani asiasta. Mitä minä tiedän, kyllä Stoolin taustaa koskevat oletukset ovat kurulaisille tuttua asiaa.

Yrjö Kuivasniemi

Juhtimäen kylä

– Nähdäkseni voidaan ymmärtää, että Polviander on Stoolin esikuva. Ei ole parempaakaan tietoa. Vanha porukka ainakin tuntee tarinan. Asia on ollut esillä, ja se on yleisesti hyväksytty kansan keskuudessa.

Elisa Lyly

Länsi-Teisko

– Asia ei ole minulle tuttu. Olemme vasta muuttaneet. Mutta on asia hyvä juttu. On mielenkiintoisempaa tutustua paikkaan, kun siihen liittyy tällainen tarina. Ja on vastaavia muuallakin, vaikkeivät ne olisi täysin varmoja.

Pyry Alanen

Kurun keskusta

– On hieno homma pienelle paikalle, että on tuollainen henkilö, jonka ainakin uskotaan olleen merkittävä henkilö. Taustatarina on minulle tuttu. Sitä peruskouluaikanani käsiteltiin paljon, kun Stoolin tupa on tuossa vieressä.

