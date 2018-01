Kuuluisa maamerkki, arvostettu työnantaja

Pian 62-vuotias Toikkonen Oy on 14. kerran jaetun Ylöjärven kaupungin elinkeinopalkinnon saaja. Paikallinen rautakauppa on kasvukaupungin tunnettu maamerkki, vetovoimatekijä ja vakaa työnantaja.

Kauppiaat Timo Toikkonen ja Markku Linnusmäki uskovat osakseen tulleen Ylöjärven kaupungin vuoden 2018 elinkeinopalkinnon kannustavan jokaista Toikkonen Oy:n 25:ttä työntekijää nykyistä parempiin saavutuksiin.

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Kotiranta ylisti Toikkonen Oy:tä siitä, että rautakauppa on elänyt ajassa jo runsaan kuuden vuosikymmenen ajan.

– Paikallinen rautakauppamme on erittäin tunnettu koko maakuntamme alueella. Asiakkaat saapuvat hyvän ja osaavan palvelukulttuurin houkuttamina pitkienkin matkojen päästä, hän hehkutti.

Kotirannan mielestä Toikkonen on tärkeä kaupallinen maamerkki, josta suuri yleisö tietää Ylöjärven.

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki ja kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto kiittivät Toikkonen Oy:n olevan seudullisesti keskeinen kaupan alan vetovoimatekijä, joka houkuttaa pirkanmaalaisia ostosreissuille Ylöjärvelle.

– Kasvukaupungin kaupalliset palvelut ovat kehittyneet erittäin suotuisasti runsaan kahdenkymmenen viime vuoden aikana. Kaupungin tehtävänä on huolehtia jatkossakin siitä, että paikkakunnalla on riittävästi tarjolla sijoittumispaikkoja kaupan eri toimijoille, Timo Isolähteenmäki korosti.

Jarkko Sorvannon mukaan Ylöjärvellä on valoisat ajat kaupan kehitysnäkymiä ajatellen.

– Olemme tiivistämässä keskusta-aluettamme. Uusien asukkaiden saaminen haastaa kaupan toimijat. Ihmiset tarvitsevat riittävät palvelut, hän muistutti.

Riittävän iso erikoiskaupalle

Timo Toikkonen ja Markku Linnusmäki korostavat liki 34 000 asukkaan Ylöjärven olevan väestöpohjaltaan riittävän suuri rautakaupan pyörittämistä varten.

Ylöjärveläiskauppiaiden mukaan vähäväkiset alueet eivät elätä erikoiskauppoja. Moni syrjäinen paikkakunta on menettänyt muun muassa rautakauppansa.

– Myymälämme imuroi asiakkaita kymmenien kilometrien päästä, he kertovat.

Toikkonen ja Linnusmäki sanovat Ylöjärven kaupungin ja paikkakunnan yrityksien olevan merkittäviä asiakkaita.

– Meillä on erittäin uskollinen ja sitoutunut asiakaskunta, he tilittävät.

Toimitusjohtaja Reijo Karppinen teroitti monipuolisen rautakaupan läsnäolon omalla paikkakunnalla olevan elintärkeän asian Dynaset Oy:n kaltaiselle yritykselle.

– Saamme tarvitsemamme työkalut ja raaka-aineet vaivattomasti ja nopeasti omalta kylältämme, hän kiteytti.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jaana Lamminen suitsutti kaupungin ja elinkeinoelämän tiiviin ja hedelmällisen yhteistyön tuloksellisuutta.

Lammisen mukaan kaupunki kehittää koko ajan esimerkiksi hankintakäytäntöjään.

– Äskettäin kaupunkimme saama Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2018 -palkinto viestii siitä, että Ylöjärvellä on tehty jo pitkän aikaa laadukasta elinkeinopolitiikkaa, joka tukee yrittäjien toimintaa, hän totesi.