Hautaustoimistolle löytyi jatkajat

Kaikki yritykset eivät löydä ostajaa, mutta Ylöjärven Kukka ja Hautaustoimisto löysi. Eläkkeelle jääneille yrittäjille on helpottavaa tietää, että oma vanha yritys jatkaa toimintaansa ammattilaisten käsissä.

Heikki ja Sinikka Nylanderilla kävi tuuri, kun heistä alkoi viime syksynä tuntua siltä, että olisi viimeinkin aika myydä oma yritys ja siirtyä eläkkeelle.

Tuuri siinä mielessä, että heidän 22 vuotta pyörittämälleen yritykselle eli Ylöjärven Kukka ja Hautaustoimistolle löytyi jatkaja. Tai oikeastaan jatkajat: pitkään alalla olleet Santtu Mustonen ja Tero Teuho.

Etenkin Tero Teuho oli Nylandereille jo vuosien takaa tuttu mies, joka oli tuurannut heitä välillä ja jonka kanssa oli tehty yhteistyötä.

– Teuho ilmoitti meille jo kymmenen vuotta sitten, että jos yritys tulee joskus myyntiin, hän ostaa sen, sanoo Sinikka Nylander.

Kaikille yrityksille jatkajan löytyminen ei ole mitenkään itsestään selvää.

– Yritykset etsivät usein jatkajaa ja joutuvat lopettamaan, kun eivät löydä sitä, sanoo Heikki Nylander.

Nylandereille oli myös todella tärkeää, että jatkajat ovat alan ammattilaisia.

Eläkkeelle jäänti helpotti

Omistajanvaihdos tapahtui viime vuoden marraskuussa.

– Yritys on meille todella tärkeä, se oli meidän elämämme. Nyt yrityksen myymisen jälkeen olemme nukkuneet kaksi kuukautta väsymystä pois, sanoo Sinikka Nylander.

Vaikka työnteko oli pariskunnalle tärkeää ja palkitsevaa, se oli myös sitovaa ja siksi väsyttävää.

– Teimme joka päivä 8–13 tuntia töitä, sanoo Sinikka Nylander.

– Nyt voimme esimerkiksi mennä saunaan tai lenkille ilman, että kännykkä on aina mukana. Eikä yöllä tarvitse varautua siihen, että tulee lähtö jonnekin, hän jatkaa.

Äkkilähdöt perustuivat siihen, että Nylanderit tekivät aikoinaan niin kutsuttuja poliisiajoja, viime aikoina ”enää” hoitolaitosajoja eli he hakivat vainajia esimerkiksi vanhainkodeista.

Paikallista tutustumista

Heikki ja Sinikka Nylander kehuvat, että uusilla yrittäjillä on sujunut hyvin. He tietävät sen siksi, että asiakkaat ovat antaneet heille palautetta jatkajista.

Nylanderit ovat opastaneet uusia yrittäjiä lähinnä paikallisissa asioissa. Edelliset yrittäjät ovat tutustuttaneet uusia yrittäjiä yhteistyökumppaneihinsa, kuten seurakunnan, hoitolaitosten, sairaalan ja pitopalvelun työntekijöihin.

Yhteydenpito uusien ja edellisten yrittäjien kesken saattaa jatkua tulevaisuudessakin vaikka niin, että Nylanderit tulevat tuuraamaan uusia yrittäjiä. Kaikki heistä tietävät, että alalle on vaikea löytää sijaisia.

Täytyy tietää paljon, osata auttaa ja olla empaattinen, mutta myös pitää tilanne hallussa.

Santtu Mustonen tietää, että lomaa kannattaa pitää, etenkin jos on pieniä lapsia.

Runsaasti päivystysajoja tekevä Tero Teuho puolestaan myöntää, että lomailut ovat jääneet vähäisiksi.

– Pidin viikon loman viimeksi vuonna 2007, ja viikonloppuvapaita tulee noin viisi vuodessa.

Neljännen polven ammattilaisia

Sekä Teuholla että Mustosella on vuosien kokemus hautausurakoinnista.

Santtu Mustonen on jo neljännen polven hautausurakoitsija. Hän on pyörinyt vanhempiensa ja isovanhempiensa mukana töissä jo pienestä pitäen, ottanut alaan välillä etäisyyttä, mutta palannut taas.

Tero Teuhokin on tehnyt alan töitä kuusitoistavuotiaasta. Hänen vaimonsa perhe on alalla kolmatta sukupolvea, ja Teuhon pojasta on tullut alalle viidennen polven yrittäjä.