Sehän oli Anu Meuronen!

Tämänvuotinen Ylöjärven Uutisten valitsema pukki oli ruoka-alan yrittäjä Anu Meuronen, jolla on takanaan myös tuore nimitys.

Ilmankos viime pukkijutussa (15.12.2017) mainittiin niin usein sana ruoka.

Yrittäjä Anu Meuronen tekee ruokaa sekä työkseen että harrastaa sen laittoa vapaa-ajalla miehensä kanssa.

Anu Meuronen toimii yrittäjänä kahta ravintolaa ja juhlapalveluita luotsaavassa Anmin Groupissa. Hänet myös valittiin syksyllä 2017 Ylöjärven Yrittäjien puheenjohtajaksi.

Joulu on Meuroselle ja hänen tiimilleen varsinaista sesonkiaikaa. Meurosen yritys järjestää joulun alla muun muassa noin 15 pikkujoulut. Voisi luulla, että joulun jälkeen sitten levättäisiin, mutta eihän se niin mene.

Syntymäpäiville halutaan tarjoiluja ympäri vuoden, samoin esimerkiksi hautajaisiin ja ristiäisiin.

– Ristiäisiin panostetaan nykyisin enemmän, samoin rippijuhliin ja myös syntymäpäivin, Meuronen on huomannut.

Lapaset peittivät lakatut kynnet

Toivottavasti viime juttu eli joulupukkivisa ei vienyt lukijoiden ajatuksia liiaksi harhaan. Tämänkertainen pukkimme ei näet asu Ylöjärvellä, vaikka hän työskenteleekin täällä. Myös Meurosen rakas mökki sijaitsee Ylöjärven maisemissa.

– Pidän kuitenkin itseäni ylöjärveläisenä, sillä olen asunut Ylöjärvellä ja tällä hetkellä asun Tampereen ja Ylöjärven rajalla Lamminpäässä.

Myös pukin sukupuoli saattoi johtaa joitakuita harhaan – vai johtiko sittenkään?

Jotta Meurosesta ei olisi heti huomannut hänen olevan nainen, pukin pörröpäällä yritettiin hieman peitellä Meurosen kulmakarvoja. Käsiinsä Anu Meuronen sai lapaset, jotta sormukset ja lakatut kynnet eivät olisi paljastaneet häntä.

Piilotteluyrityksistä huolimatta jokainen pukkikisaan osallistunut arvasi, että pukin vaatteiden sisällä on kauniimman sukupuolen edustaja. Aika hyvin! Suurin osa osallistujista arvasi myös henkilön oikein.

Suurperheen äiti

Jutusta kävi ilmi, että Meurosella on lapsia. Jälkikasvua uusperheessä on kaikkiaan viisi. Kaksi lapsista on Anu Meurosen omia, kaksoset, parikymppiset tyttö ja poika.

Meuronen sanoo olleensa etuoikeutetussa asemassa saadessaan seurata eri sukupuolta olevien lasten samanaikaista kasvua ja huomata kaikenlaisia eroja kaksosissaan.

– On ollut mielenkiintoista nähdä, mistä ja miten ne poikamaiset ja tyttömäiset piirteet oikein tulevat, vaikka heillä on ollut täysin sama ympäristö. Kun kaksoset olivat kolmen tai neljän ikäisiä, tyttärelläni oli mekko, ja poikani sanoi, että minäkin haluan kokeilla. Sanoin, että ok. Hän katsoi itseään peilistä ja ilmoitti, ettei ole minun juttuni.

