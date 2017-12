Talvellakin voi pyöräillä

Pyöräily mielletään kevään ja kesän harrastukseksi. Jos urheiluhenkeä löytyy hiukkasenkin, pyöräily käy yhtä hyvin talvikauden harrastukseksi.

Moni vannoo sen nimeen, että polkupyöräily on ennen kaikkea kevään ja kesän juttuja. Ylöjärven kaupungin palveluksessa liikunnanohjaajana työskentelevälle Jaana Lammiselle pyöräily on sen sijaan elämäntapa – satoi tai paistoi, oli kesä tai talvi.

– Olen aina pyöräillyt läpi vuoden, Lamminen vastaa.

Pyöräillä voi siis talvellakin. Ylöjärven kaupungin työntekijöille avautuu jälleen hyvä tilaisuus harrastaa pyöräilyä myös talviaikana.

– Talvipyöräilyn kilometrikisa starttaa tammikuun ensimmäisenä päivänä. Liikuntatempaus päättyy puolestaan helmikuun viimeisenä päivänä. Kampanja järjestettiin Ylöjärvellä ensimmäisen kerran vajaat kaksi vuotta sitten, ylöjärveläispyöräilijä taustoittaa.

Kyseessä on valtakunnallinen tempaus, jossa järjestävinä tahoina ovat Suomi Pyöräilee -hanke ja Pyöräilykuntien verkosto ry.

– Talvipyöräilyn lisäksi nämä tahot järjestävät toisenkin pyöräilytempauksen. Se poljetaan vapusta syyskuun loppuun ulottuvalla ajanjaksolla, Jaana Lamminen tietää.

Ennen kesän tasonmittausta on kuitenkin edessä talvipyöräilyn kilometrikisa. Mitä talviaikaan pyöräileminen vaatii, jotta kokemus olisi mahdollisimman positiivinen?

– Ensimmäinen juttu on se, että polkupyörän pitää olla kunnossa. Tähän lukeutuu se seikka, että vähintään eturenkaan on hyvä olla nastarengas. Myös takarengas voi olla nastoitettu. Tähdellisintä kuitenkin on, että eturengas on nastarengas.

– Toinen tärkeä varuste on kypärä, joka kuuluu pyöräilyyn toki muutenkin. Kolmanneksi vaatteet pitää olla vuodenaikaan ja tähän liikuntamuotoon sopivia eli veden- ja tuulenkestäviä. Lisäksi kasvot täytyy suojata, eikä hanskoja saa unohtaa. Heijastinliivi antaa paremman näkyvyyden liikenteessä, Lamminen listaa.

Unohtaa ei sovi myöskään teknisiä ja henkisiä varusteita.

– Pyörässä pitää olla valot. Itselläni on valo myös kypärässä. Viides ja ehkä sittenkin kaikkein tärkein varuste talvipyöräilyyn on asenne, jonka avulla jaksaa lähteä pyörän selkään hiukan vaativammassakin kelissä, Lamminen kiteyttää.

Useita hyötyjä

Ylöjärveläinen liikunnanohjaaja, ja aktiivipyöräilijä näkee monia argumentteja talvipyöräilyn kilometrikisaan osallistumiselle.

– Pyöräily on erinomaista hyötyliikuntaa, varsinkin talven pakkasilla. Toiseksi se on ekologinen työmatkailun muoto. Samalla kun säästää luontoa, säästää rahaa, joka olisi mennyt muutoin polttoaineeseen.

– Kaiken kukkuraksi pyöräily on erinomaisen nopea liikkumisen muoto työmatkalaiselle, Lamminen summaa.

Kun Ylöjärven kaupunki osallistui ensimmäistä kertaa kaksi vuotta sitten talvipyöräilyn kilometrikisaan, osallistujia oli varsin mukavasti. Sen sijaan viime vuonna tahti hiipui selvästi.

– Toissa vuonna osallistujia oli 21. Viime vuonna heitä oli ainoastaan neljä. Asiaan vaikutti todennäköisesti se, että meillä oli toissa vuonna sponsori, joka kustansi kaikille osallistujille tärkeimmät talvipyöräilyn välineet eli kypärän, nastarenkaan ja valon.

Miksi kampanja kannattaa siis osallistua?

– Siksi, että pyöräily on arjen luksusta, Jaana Lamminen kiteyttää.