Kuunteleva ja keskusteleva presidentti

Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto piipahti Ylöjärvellä sunnuntaina. Puhu Pekalle -keskustelutilaisuudessa ylöjärveläiset saivat esittää Haavistolle kysymyksiä, millaisena hän näkee tulevaisuuden.

Ravintola Pepperissä pidetty keskustelutilaisuus houkutteli paikalle useita ylöjärveläisiä, joiden joukossa oli niin nuoria kuin aikuisiakin. Ylöjärven Vihreät oli kerännyt etukäteen presidenttiehdokas Haavistolle esitettäviä kysymyksiä, joiden tiimoilta yleisö sai esittää jatkokysymyksiä.

Ensimmäiseksi Haavistolta kysyttiin millaisena maana hän satavuotiaan Suomen näkee. Hän nosti jalustalle Suomen tulevaisuuden toivot, nuoret, joissa hän kertoi näkevänsä valtavan potentiaalin.

– Suomi on monien mahdollisuuksien maa. Toisen asteen opiskelijoille suunnatuilla Studia-messuilla rohkaisin nuoria katsomaan tulevaisuuteen siten, että vasta puolet siitä työstä on keksitty, mitä he tulevat elämässään tekemään.

Haavisto muistutti, että etenkin uudet teknologiat ja innovaatiot tulevat muuttamaan Suomea tulevaisuudessa. Ja jotta muutosten tuulessa pysyttäisiin mukana, on Suomella oltava toimiva koulujärjestelmä, joka mahdollistaa kehityksen mukana pysymisen.

– Tulevaisuus nähdään teknofantasiana, ja tiedämme, että autot tulevat ajamaan jossakin kohtaa ilman kuljettajia. Meidän on vaikea nähdä, mikä oma roolimme tulee tässä kaikessa olemaan, ja siitä olisi mielestäni tärkeää keskustella, Haavisto sanoi.

Suomi keskusteluapuna maailmalla

Haavistolta udeltiin, että mitä hän tahtoisi presidenttinä muuttaa. Hän listasi, että Suomen tulisi ottaa aktiivisempi rooli YK:ssa ja että Suomi voisi markkinoida itseään maana, joka osaa neuvotella esimerkiksi valtioiden konfliktitilanteissa.

– Toivoisin, että Suomi tunnettaisiin maailmalla maana, jonne voi pirauttaa, kun tarvitaan keskusteluapua.

Presidentin roolia hän tahtoisi tuoda näkyvämmäksi siten, että presidentti osallistuisi aktiivisesti keskusteluun suomalaisten kanssa.

– Olisi hienoa, jos tänä päivänä eri ryhmät, esimerkiksi opiskelijat, nuoret tai syrjäytyneet, voisivat käydä keskusteluja presidentin kanssa samassa pöydässä. Arvojohtamiseen kuuluu mielestäni se, että presidentti kuuntelee ja keskustelee ihmisten kanssa arkisista asioista, Haavisto sanoi.

Uudet innovaatiot paremmin

Ylöjärven lukio sai syksyllä yrittäjyyspainotteisen opetuksen erityistehtävän. Pekka Haavistolta kysyttiin, miten työllistyminen Suomessa turvattaisiin ja miten yrittämistä saataisiin tuettua aiempaa paremmin tulevaisuudessa.

Haavisto huomautti, että esimerkiksi yhden hengen yrityksen pyörittäminen helpottuisi huomattavasti, jos yrittämiseen liittyvässä paperisodassa toimisi yhden luukun taktiikka.

– Esimerkiksi Virossa on käytössä systeemi, jossa riittää, että yrittäjä antaa tiedon yhdelle viranomaiselle, jolta tieto taas kulkeutuu muualle.

Hän huomautti, että erilaisten keksintöjen ja innovaatioiden tuotteistamisessa voitaisiin myös auttaa aiempaa paremmin.

– Meillä on valtava määrä ideoita, joita voitaisiin hyödyntää kaupallisesti, Haavisto totesi ja antoi esimerkin eräästä innovaatiosta.

– Joensuulaisessa ammattikoulussa autonasennuspuolen opettajat kehittivät ohjelman, jolla opiskelijat pystyvät pienentämään itsensä esimerkiksi Mersun moottorin sisään erityisiä virtuaalilaseja apuna käyttäen. Maailmalla todettiin, että Suomessa on kehitetty tähän asti paras auton korjaamiseen liittyvä ohjelma.