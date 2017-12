Pop Up Shoppeenmäki: Hiljaista päivällä, illalla piristyy

Pop Up Shoppeenmäki kerää kymmeniä yrittäjiä vanhan TE-toimiston tiloihin Lidlin viereen. Viime viikolla asiakkaita oli puoli neljän aikaan arkena melko vähän, mutta viikonloppuisin ja iltaisin kauppa on käynyt paremmin. Yrittäjät myös uskovat, että kauppa piristyy lähempänä joulua – shoppailuaikaa on vielä viikko!

Katri Tulokas, Klaria Group

– Myyn täällä asiakkaitteni tuotteita. Olemme avoinna koko sen ajan, kun Pop Up Shoppeenmäki on auki. Myymme esimerkiksi luksussuoloja, ylöjärveläisen käsityöläisen tuotteita ja espanjalaista riisiä. Kaupaksi on mennyt aika tasaisesti kaikenlaista.

– Illat ja viikonloput ovat olleet aika vilkkaita, mutta täällä on ollut myös hiljaisia aikoja. Ihan hyvä tosin, ettei koko ajan ole ruuhkaa, jotta asiakkaille pystyy kertomaan paremmin tuotteista.

– Pop Up Shoppeenmäki -tapahtuma on äärettömän hyvää toimintaa Ylöjärven Yrityspalvelulta. Kun kuulin ideasta, päätimme laittaa pystyyn tämän myymälän porukalla, vaikka yleensä toimialani on vähän erilainen.

Sari Salmivuori, Kahvio Virelä

– Kahvio on auki tänään (haastatteluhetkellä) ensimmäistä päivää. Aika hiljaista on ollut toistaiseksi. Pidän samannimistä kahvilaa Ikurissa, ja tulin tänne markkinointimielessä, koska Ikuri ei ole kaukana Ylöjärvestä. Näin mainoksen tapahtumasta Facebookissa.

– Tänään on ostettu vohveleita, munkkeja ja joulutorttuja.

– Pop Up Shoppeenmäen idea on hyvä. Voisin tulla tänne uudestaankin.

Jenna Uitto, Helmika

– Perustin yritykseni maaliskuussa äidin kanssa. Kun näin mainoksen tapahtumasta Ylöjärven Uutisista, mietin, että tämä on hyvä tilaisuus kokeilla yritysideaa käytännössä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tuotteitamme on esillä. Olen kotoisin Ylöjärveltä, yrityksen osoite on Tampereella, ja tuotteiden kotiverstas sijaitsee Visuvedellä.

– Myyn esimerkiksi sauna- ja kylpytakkitekstiileitä sekä peflettejä. Eniten on myyty kertakäyttöisiä turvenaamioita. Ostajat tarvitsevat pikkulahjoja esimerkiksi päikyn tädeille.

– Täällä on ollut väkeä eniten viikonloppuisin ja aamun ensimmäisenä tuntina. Päivällä on hiljaista. Neljän jälkeen vilkastuu taas. Toivotaan, että kauppa vilkastuu joulua kohden. Täällä vaihtuvat tuotteet ja yrittäjät – täällä voisi käydä vaikka joka päivä.

– Tulisin tänne uudestaankin. Tämä on hyvä mahdollisuus etenkin alkaville yrityksille. Vaikka eivät ylöjärveläiset ole varmasti kuulleet kaikista vanhoistakaan yrityksistä.

Susanne Hamari, Think Today

– Myyn rakennusalan ylijäämämateriaaleista valmistettuja tuotteita yleensä Elovainiolla. Olemme toimineet seitsemän vuotta. Idea tulla Pop Up Shoppeenmäkeen tuli Ylöjärven Yrityspalvelun kautta. Yrityspalvelu ja yrittäjät ideoivat yhdessä tapahtumaa.

– Myynti on sujunut vaihtelevasti. Tässä on voinut mainostaa omaa yritystä, sillä kaikki eivät tiedä liikkeeni olemassaolosta. Luulen, että myynti vilkastuu ennen joulua. Eniten asiakkaita ovat kiinnostaneet keraamiset coolerit (kylmentäjät) ja pannunalustat.

– Tulisin uudelleenkin tällaiseen tapahtumaan. Tämä on meille yrittäjille riskitöntä – meitä sitoo vain aika.

Pop Up Shoppeenmäki on avoinna 20.12. asti seuraavasti: ma-pe kello 11-18, la kello 10-14 ja su klo 12-16.