Kansanedustajan toimenkuva

Eduskunnasta kertova yleisesite osaa tiivistää eduskunnan ja samalla kansanedustajien tehtävät yhteen virkkeeseen. Eduskunta säätää Suomessa kaikki lait ja päättää valtion talousarviosta. Arki näyttäytyy kovin erilaiselta. Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen ja ei pelkästään myönteisessä mielessä.

Vielä 1970-luvulla kansanedustajien piti itse maksaa omat puhelunsa maakuntaan. Tänä päivänä viestintä on hektistä ja usein linkki lakeihin ja valtion talousarvioon on ohut. Erityisesti ajattelen näin, jos mittarina on vaikuttavuus lopullisiin päätöksiin.

Käytännössä on mahdotonta, jos puolueen puheenjohtajan pitäisi kontrolloida kaikkia saman puolueen suomalaisia kunnanvaltuutettuja. Silti hyeenamainen media laskee tunteja, että kauanko vastaaminen kestää. Finlandia-voittaja omasta mielestään vitsailee ruotsin kielen taidosta ja saa aikaan pienen ministeritason väittelyn twitterissä. Toivottavasti asiat päätyvät joskus lakeihin ja talousarvioon. Ellei näin tapahdu, niin sitten on kyse mielikuvapolitikoinnista.

Eduskunnan yleisesite lienee oppilastyötä. Osaa sisällöstä sanoisin jopa naivistiseksi. Vaalitapaa selostetaan melko tarkasti. Silti D’Hondtin vaalimatematiikka jää käsittelemättä. Puhutaan vain siitä, että omaa ehdokasta äänestetään välittömästi. Vihjaillaanko tässä yhteydessä kenties siitä, että tulevaisuudessa meillä onkin pitkät listat käytössä? Toivottavasti ei, sillä aikoja sitten olen nimittänyt ne pitkäveteisiksi listoiksi.

Lisäksi eduskunnan esite kuvaa sangen yksityiskohtaisesti äänestyslipun täyttämistä. Se jää kyllä sanomatta, että vaalilippu pitää myös leimata ennen uurnaan tiputtamista. Kohdeyleisö taitaa olla peruskoululaiset. Yrittänyttä ei pidä laittaa.

Käännytään lopuksi kotoisaan Ylöjärveen. Kaupungin oma edustaja Helsingissä on Sami. Hän on mielenkiintoisessa tilanteessa puolueensa osalta. Sami on pysynyt tiukasti paikoillaan. Sen sijaan kaikki muut aiemmat pirkanmaalaiset puoluetoverit ovat vaihtaneet uuteen ryhmään ja jatkossa myös puolueeseen. Näkyvyys Pirkanmaalla yhdelle on taattua. Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa alle puolitoista vuotta. Se on todella vähän.

Ennusteita on tullut silloin tällöin tehtyä. Usein osuvuus on ollut hämmästyttävän tarkkaa. Nyt sanon, että vuoden 2019 huhtikuussa Sami rikkoo 10 000 ääntä. Ennusteeni saa haastaa. Sellaista on poliittinen vuoristorata. Uran päättyminen politiikassa on valitettavan usein epäonnistunut sellainen.

Toivotan kaikille Ylöjärven Uutisten lukijoille hyvää loppuvuotta. Lukeminen avartaa mielikuvitusta. Jouluna kannattaa rauhoittua hyvän kirjallisuuden parissa. Ellei pukki tuonut mitään, niin alennusmyynnit ovat varma valinta jälkikäteen.

marko@markotaipale.fi