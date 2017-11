Valosta lahjoitettiin piispalle valonlähde

Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo vieraili Ylöjärvellä viime viikonloppuna piispantarkastuksen yhteydessä. Repo tutustui vierailunsa aikana ylöjärveläisiin yhteisöihin, joihin lukeutuivat niin Puolustusvoimien tutkimuskeskus, Akun tehdas, Koulutuskeskus Valo kuin Avant Tecnokin.

Viikonloppuvierailunsa aikana Matti Repo piipahti Koulutuskeskus Valossa, jossa hänelle esiteltiin sekä lukion että ammattiopiston puolta.

Lukion äidinkielen tunnilla Revolle oli valmisteltu esitys, jossa opiskelijat kertoivat piispalle asioita, jotka heitä ilahduttavat ja huolettavat tällä hetkellä. Nuorten tarkoituksena oli valottaa piispalle omaa maailmankuvaansa, mistä Repo tuntui ilahtuvan.

– Minusta on hienoa kuulla, miten esimerkiksi niinkin yksinkertainen asia kuin kanansiipien syöminen ilahduttaa teitä. Ilo elämässä kumpuaa pienistä asioista, Repo totesi nuoria kuunneltuaan.

Opiskelijat halusivat haastatella 58-vuotiasta piispaa tämän omasta nuoruudesta. He kysyivät, mitä Repo tahtoisi nykynuorten kokevan omasta nuoruudestaan.

Humoristiseen sävyyn Repo totesi, että helposti voisi kuvitella, että asiat olivat hänen nuoruutensa aikoihin jotenkin paremmin.

– Eivät ne kesät sen aurinkoisempia olleet eivätkä järvivedet lämpimämpiä, hän hymähti.

– Mutta minä kyllä tykkäsin nuoruudessani siitä, miten elämä pyöri jotenkin rauhallisesti oman perheen ja kaveripiirin ympärillä. Ei kannettu huolta maailmanmenosta niin paljoa kuin nykyään, hän lisäsi.

Repo täsmensi, että aikuisena maailmaa nähtyään hän on alkanut kantaa huolta erityisesti eriarvoisuudesta, joka on konkretisoitunut hänelle kehitysmaissa vierailtuaan.

– Esimerkiksi kouluun pääseminen ei ole kaikille mahdollista. Näen, että etenkin tyttöjen kouluttaminen on avain siihen, että kehitysmaissa saataisiin nostettua elintasoa, hän mietti.

Tredussa kouluaamu alkaa voimistelulla

Repo toi Valolle mukanaan salkun, jonka sisältöä hän esitteli nuorille. Ennen esittelyään hän antoi opiskelijoille tehtäväksi kasata esiteltävän kapistuksen.

– Tämä on piispan sauva. Sauva on vuodelta 1934, mutta sen päässä oleva risti on yli 200 vuotta vanha. Tämä on Ruotsin kuninkaan lahja piispoille, hän kertoi.

Eipä piispan tarvinnut Valoltakaan lähteä ilman lahjaa.

Tredun levyseppähitsaajat olivat suunnitelleet Revolle myrskylyhdyn, joka muistuttaisi piispaa Valon vierailusta.

– Tämä sopisi hyvin mökille kesäkeittiöön, piispa kaavaili innoissaan.

Levyseppähitsaajien tuntiopettaja Jarmo Kovanen esitteli Revolle hitsaajien työtiloja ja kertoi, että jokainen kouluaamu alkaa opiskelijoilla voimistelulla painonnostopenkissä. Näin opiskelijoiden työkuntoa pidetään yllä.

– Ei kai tuohon nyt enää painoja lisätä, itselleni riittäisi pelkkä tanko, Repo naurahti.