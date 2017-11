Siltatie jatkaa kasvuaan

Ison toimijan tonttikauppa Siltatielle vahvistaa niin yritysalueen kuin koko kaupunginkin kasvua ja imagoa.

Kun Nokialla toimivan JK Mikrobitekniikan nykyiset tilat kävivät pieniksi, kääntyi kiikari kohti uusia toimipaikkoja ja yhytti Ylöjärven.

Parista vaihtoehdosta Ylöjärvi valikoitui, koska Siltatieltä urkeni logistisesti loistava paikka.

– Ja silläkin oli merkitystä, että Ylöjärvellä kaupunkikehitys on kasvusuuntaista. Halusimme kasvukaupunkiin, toimitusjohtaja Jani Koskela perustelee.

Tonttikauppa tuo Ylöjärvelle suuren tulokkaan. Paikalle rakentuu 1 500 neliön toimisto-, tuotanto- ja varastotilat. Rakentaminen alkaa jo tänä vuonna, ja tavoitteena on siirtyä uusiin tiloihin ensi vuonna. Jo nyt parikymmenhenkisen ja kesäisin 30–40 kausityöntekijää työllistäneen yrityksen henkilöstö on iso, ja vuoden mittaan uusia työpaikkoja syntyy parikymmentä.

Tulokas on iso sikälikin, että suurhalli tulee yksin sen käyttöön, kun monessa alueen muussa hallissa on saman katon alla useita pienempiä toimijoita. Lisäksi kasvuyritys laajenee lähivuosina lisää, muillekin paikkakunnille.

– Mutta Ylöjärvestä tulee pääkallopaikka.

Virettä Siltatielle

Ylöjärven Yrityspalvelun toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki luonnehtii suurtulokasta merkittäväksi ankkuriyritykseksi Siltatielle.

– Se profiloi aluetta, ja alueen kiinnostavuus kasvaa yritysten silmissä, Isolähteenmäki sanoo.

Siltatiellä on muutenkin hyvä kasvuvire yllä. Alueen eteläosa on jo täynnä ja pohjoisosakin liki täyteen varattu. Uusimmille laajennusalueille on JK Mikrobitekniikan lisäksi tuloillaan viitisen muutankin hallihanketta. Jatkuva laajeneminen tietää myös pontta aikeille kasvattaa Siltatie ja Elovainio yhteen.

Alueen kasvuimago houkutti nokialaisfirmaakin. Yritys halusi mukaan kasvualueen imuun.

– Ja alueen yritysten kanssa voi syntyä yhteistyötäkin, Koskela tuumii.

Potkua yrityskentälle

Tulokas on koko Ylöjärvenkin kannalta hyvä saalis.

– Suomen yrityskenttä on aika mikroyritysvaltainen, ja tällaiset kymmeniä työllistävät yritykset ovat aika harvinaisia. Kun tämän kokoinen yritys liikahtaa, on kyse merkittävästä liikkeestä, Isolähteenmäki arvioi.

Tämän kokoisia tulokkaita Ylöjärvi saa ehkä yhden vuodessa jos lainkaan. Tämä vuosi tosin on ollut poikkeuksellisen hyvä: isoja tonttikauppoja on saatu solmittua useita.

Ja jos Ylöjärven kasvuimago houkutti nokialaisyritystä, yrityksen kaltaiset tulijat puolestaan vahvistavat sitä. Tulijoiden työllistämisvaikutukset, kasvu, veronmaksu ja yhteistyö muiden yritysten kanssa sekä kenties Koskelan tapaan henkilökohtainenkin muutto Ylöjärvelle tietävät myös taloudellista hyvää.

Isolähteenmäki kuitenkin arvostaa kaikkia tulijoita ja toisaalta suhteuttaa, etteivät minkään, edes ison, tulijan talousvaikutukset voi olla valtaisa osuus kaupungin kokonaisrahavirroista.

– Jokainen investointi on tärkeä, oli yritys minkä kokoinen tahansa. Jokainen yritys vahvistaa kokonaisuutta.