Valtuuston pöydällä kaavoituskatsaus ja suosittu kuntalaisaloite – Katso suora lähetys kello 17 alkaen

Ylöjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään maanantaina kello 17 alkavaan kokoukseen. Valtuuston esityslista on melko lyhyt.

Listalla on vain kolme käsiteltävää asiaa, joista ensimmäisenä on tämän vuoden kaavoituskatsaus. Kaavoituskatsauksessa kuvataan vireillä olevat ja kuluvan vuoden kaavoitusohjelmaan sisältyvät kaavoitushankkeet sekä maakuntakaavaa ja Tampereen kaupunkiseudun ajankohtaiset ylikunnalliset suunnitteluhankkeet. Kaavoituskatsauksessa on myös arvio asumiseen asemakaavoitettujen tonttien riittävyydestä.

Viimeisenä asiana valtuusto käsittelee kuntalaisaloitetta Siivikkalan metsien hakkuiden rajoittamiseksi. Kuntalaisaloite keräsi 277 osallistujaa.

Voit katsoa valtuuston kokousta suorana lähetyksenä tältä sivulta kello 17 alkaen.